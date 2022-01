Barcelona sinaliza proposta pelo atacante Endrick, promessa do Palmeiras

Considerado o principal jogador das categorias de base do clube alviverde, o atleta de 15 anos despertou o interesse do clube catação, que sinalizou com uma proposta de 45 milhões de euros para contratá-lo

Um dos destaques do Palmeiras na disputa da Copa São Paulo de juniores, o atacante Endrick entrou na mira do Barcelona-ESP. O clube catalão sinalizou ao time paulista uma proposta com o valor de 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 276 milhões) pela joia de 15 anos. A informação é do portal o LANCE!

Na última quarta-feira, 19, o Alviverde venceu o Oeste-SP por 5 a 2, em partida válida pelas quartas de final da principal competição de equipes das categorias de base. O grande destaque do jogo foi o gol de bicicleta marcado por Endrick, que foi destaque nos jornais europeus.

O camisa 9, que completa 16 anos no dia 21 de julho, deve ser promovido ao time profissional do Palmeiras ainda nesta temporada. Observado por Abel Ferreira, Endrick chegou a participar de um treinamento com os profissionais no dia 9 de janeiro.

Caso seja confirmada a proposta do Barcelona, há uma questão importante: Endrick só poderia jogar por uma equipe profissional da Europa aos 18 anos. No início dessa semana, o The Sun afirmou que Manchester United-ING, Manchester City-ING e Liverpool-ING já preparam uma oferta pelo garoto.

Endrick tem 173 jogos e 168 gols pela base palmeirense. Na atual edição da Copa São Paulo, já balançou as redes cinco vezes.

Por enquanto, o jovem destaque alviverde segue focado na disputa da Copinha. Neste sábado, às 19 horas (horário de Brasília), o Palmeiras enfrenta o São Paulo, em clássico válido pela semifinal do torneio de juniores.

Caso avance à final, o Verdão terá a chance de conquistar o primeiro título da competição em sua história.

