Dudu revela volta antecipada das férias por Mundial e evita pensar em final com Chelsea

O sorteio das chaves do Mundial foi realizado na última segunda-feira. O Verdão enfrentará na semifinal Monterrey, do México, ou Al Ahly, do Egito. A competição ocorrerá em Abu-Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2022

Nesta terça-feira, Dudu revelou que os jogadores do Palmeiras entraram em acordo e voltarão das férias de forma antecipada em janeiro, visando preparação para o Mundial. O atacante também evita pensar em uma decisão com o Chelsea antes de jogar a semifinal do torneio.

“Entramos em um acordo com todos os jogadores. A princípio, a gente voltaria no dia 11 ou 12 [de janeiro]. Conversamos ontem no CT e vimos que tínhamos que voltar no dia 5, para trabalhar e focar nesse Mundial”, disse o jogador em entrevista à ESPN.

“Dois meses antes da final [da Libertadores], o Abel reuniu a gente no vestiário, porque tinha muito desgaste. A gente estava forçando umas folgas, e ele falou ‘que vamos trabalhar, focar. Lá nas férias a gente dá para vocês até o dia 12 de janeiro, não importa o que aconteça’”, completou.

Na última edição, o Palmeiras perdeu para o Tigres-MEX, pelo placar mínimo, antes de alcançar a finalíssima. Justamente por conta disso, Dudu citou a importância em focar no primeiro duelo.

“Sempre falta a cereja. Antes de ganhar a Libertadores, faltava a Libertadores. Agora, falta um Mundial. Sabemos que é uma competição difícil, contra um grande clube. A gente ainda nem tem que pensar no Chelsea, mas no Monterrey ou no Al Ahly”, pontuou.

“O Palmeiras foi lá ano passado e perdeu nessa fase, então temos que focar na semifinal e, depois, a gente pensa na final. Se pensarmos na final sem ganhar a semifinal, não vamos nem disputar a final. A gente tem que descansar agora, curtir as férias, esse momento”, acrescentou.

O Palmeiras volta a campo nesta terça-feira, às 22h00 (de Brasília), quando enfrenta o Cuiabá fora de casa. O duelo é válido pela 36ª rodada da Série A. Dudu não confirmou a presença do time principal nos últimos jogos da temporada.

