Palmeiras realiza primeiro treino em Montevidéu para a final da Libertadores

Com chuva e presença de Felipe Melo, o Palmeiras fez o primeiro treino em Montevidéu, no Gran Parque Central, estádio do Nacional

Na tarde desta quinta-feira, 25, o Palmeiras realizou o seu primeiro treino em Montevidéu, no Uruguai, focado na final da Libertadores, que acontece neste domingo, às 17h, no Estádio Centenário. Sob forte chuva, a atividade aconteceu no Estádio Gran Parque Central, do Nacional.

Felipe Melo, que passou recentemente por um cronograma especializado elaborado pelo Núcleo de Saúde e Performance, treinou sem restrições pelo segundo dia seguido. Caso tenha condição de atuar, o camisa 30 deve formar dupla com Zé Rafael na grande decisão.

No hotel, os jogadores assistiram a um vídeo preparado pela comissão técnica e realizaram trabalhos de ativação física na academia. No estádio, Abel Ferreira comandou um treino tático com duração de uma hora. Os atletas foram divididos em dois times. O treinador e seus auxiliares enfatizaram questões de posicionamento e movimentações. Por fim, o elenco praticou treinos de bola parada, cobranças de faltas e pênaltis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vale lembrar que o único desfalque do Palmeiras para a grande decisão é Marcos Rocha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mayke deve ser o titular na lateral direita. Nesta sexta, Abel e um jogador do Palmeiras concederão entrevista coletiva. Em seguida, o time fará o reconhecimento do gramado do Centenário, palco da decisão. Para encerrar o dia, a comissão comanda no Gran Parque Central o último treino antes da final.

Tags