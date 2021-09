Palmeiras chega para o clássico contra o Corinthians ainda sem vencer times do G6

Depois da primeira semifinal da Libertadores contra o Atlético-MG, o Palmeiras terá pela frente o Corinthians, neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão segue buscando uma vitória sobre times que ocupam a Série A.

Até o momento, o time comandado por Abel Ferreira ainda não venceu o Flamengo, o Corinthians, o Red Bull Bragantino, o Fortaleza e o Atlético-MG no Brasileirão. Nos cinco jogos disputados pelo primeiro turno, o Alviverde perdeu quatro e empatou um. Na partida que abriu a segunda metade do campeonato, a equipe foi derrotada pelo Flamengo, em pleno Allianz Parque.

Dessa forma, o Palmeiras registra um aproveitamento de apenas 5% dos pontos disputados contra times que ocupam o G6 do Brasileiro. Para efeito de comparação, o aproveitamento geral do time na Série A é de 63,3%.

Chama a atenção como o Verdão tem sido facilmente vazado pelos times que estão na parte de cima da tabela. Nas seis partidas disputadas, a equipe sofreu 13 gols. O número de tentos anotados é menor do que a metade: apenas cinco.

No momento, o Palmeiras ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos somados, a sete do líder Atlético-MG. Como o Verdão volta a enfrentar o Galo na terça-feira que vem, na segunda semifinal da Libertadores, a tendência é que Abel preserve titulares no Derby.

Veja os jogos do Palmeiras contra os times do G6:

Flamengo 1 x 0 Palmeiras - 1ª rodada

Palmeiras 1 x 1 Corinthians - 3ª rodada

Red Bull Bragantino 3 x 1 Palmeiras - 6ª rodada

Palmeiras 2 x 3 Fortaleza - 15ª rodada

Atlético-MG 2 x 0 Palmeiras - 16ª rodada

Palmeiras 1 x 3 Flamengo - 20ª rodada

