Porto marca no fim, derrota o Benfica e conquista 30º título do Campeonato Português

Na casa do maior rival, o Porto conquistou neste sábado o título do Campeonato Português. No estádio da Luz, em Lisboa, o clube da Cidade do Porto derrotou o Benfica por 1 a 0, no clássico pela 33ª e penúltima rodada, e se tornou campeão nacional com antecipação. Essa é a 30ª vez que o Porto conquista o troféu mais importante de Portugal.



Com a vitória, o Porto chegou a 88 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Sporting Lisboa, que tem 79 e só jogará mais duas vezes – os dois clubes estão garantidos na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O gol foi marcado pelo atacante Sanusi em um rápido contra-ataque, após assistência de Pepe, já aos 48 minutos do segundo tempo.



O Benfica, que teve uma temporada de altos e baixos – demissão do técnico Jorge Jesus em dezembro, mesmo com a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões passando em uma chave que tinha Bayern de Munique e Barcelona -, já garantiu o terceiro lugar, neste momento com 71 pontos, o que o coloca na terceira fase eliminatória da competição europeia.



O título desta temporada confirma a hegemonia do Porto neste século 21. Desde 2001, são 12 conquistas para o clube portista, contra sete do Benfica, dois do Sporting Lisboa e um do Braga.



A campanha do Porto nesta edição do Campeonato Português é quase perfeita. Em 33 rodadas, são 28 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota – para o Braga, fora de casa, na 31ª rodada. A festa com sua torcida, quando a taça de campeão será entregue, será no próximo domingo contra o Estoril, no estádio do Dragão, na Cidade do Porto.