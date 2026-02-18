Fortaleza vai enfrentar o Maguary-PE na 2ª fase da Copa do Brasil; confira

Fortaleza vai enfrentar o Maguary-PE na 2ª fase da Copa do Brasil; confiraConfronto está marcado para a terça-feira, 24, às 21h30min, na Arena Castelão. Conforme o regulamento, o Tricolor do Pici precisa vencer no tempo normal para avançar
O Fortaleza vai enfrentar o Maguary-PE na segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 18, a equipe pernambucana garantiu a vaga ao vencer o Laguna-RN por 1 a 0, em jogo único da primeira fase, disputado no Estádio Artur Tavares de Melo, o Arthurzão, em Bonito (PE). O gol da classificação foi marcado por Júlio César, em cobrança de pênalti, aos 36 minutos do primeiro tempo.
Comandado por Sued Lima, o Azulão ainda embolsa R$1,2 milhão pela conquista da vaga. Neste ano, em nove jogos do Campeonato Pernambucano, a equipe acumulou duas vitórias, quatro empates e três derrotas.
O confronto entre Fortaleza e Maguary está marcado para a terça-feira, 24, às 21h30min, na Arena Castelão. Conforme o regulamento, o Tricolor do Pici precisa vencer no tempo normal para avançar. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.