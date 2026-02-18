Fortaleza tem a defesa menos vazada entre clubes das Séries A e B em 2026

Fortaleza tem a defesa menos vazada entre clubes das Séries A e B em 2026Leão do Pici tomou somente um gol em oito partidas nesta temporada e tem o goleiro com menos defesas do Campeonato Cearense
Entre as 40 equipes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2026, o Fortaleza é o dono da melhor defesa após pouco mais de um mês de temporada em andamento. O Tricolor foi vazado apenas uma vez em oito jogos, uma média de 0,125 bola na rede a cada partida.
Por enquanto, o Fortaleza disputa apenas o Manjadinho, o que representa um nível menor de dificuldade e enfrentamento em relação às outras competições que terá no ano. As outras equipes da Segundona também entraram em campo somente pelos Estaduais neste momento, enquanto os times da elite nacional já atuaram pelo Brasileirão.
A única vez que equipe de Thiago Carpini tomou gol foi no empate por 1 a 1 com o Iguatu, no último dia 31 de janeiro, pela segunda fase do Campeonato Cearense. Nos outros sete compromissos, incluindo o Clássico-Rei, não viu o adversário comemorar.
Titular absoluto do Leão, o goleiro Brenno soma justamente sete partidas sem sofrer gols e é o arqueiro menos acionado do Estadual, segundo o Sofascore: média de 1,1 defesa por partida.
Além da segurança do camisa 12, o time do Pici tem utilizado um esquema com três zagueiros e também chegou a atuar com três volantes, o que deixa a retaguarda mais protegida, concedendo menos espaços aos rivais.
Na comparação com outras equipes, duas da Série B aparecem próximas neste ranking, inclusive o arquirrival: Ceará e Goiás sofreram três gols cada.
Neste caso, mérito maior para o Esmeraldino, que fez mais jogos (dez) e tem média de 0,3 tento sofrido por duelo — a média do Vovô é de 0,37, já que disputou oito partidas. Na sequência, aparece o Náutico, que teve quatro bolas nas próprias redes em oito confrontos.
Na Série A, o dono da melhor defesa é o RB Bragantino, que tomou quatro gols em 11 jogos (média de 0,36). Depois aparecem Corinthians, Fluminense e Vasco, empatados com oito tentos sofridos — os dois cariocas em dez compromissos, e o escrete paulista em 11 partidas.
Times das Séries A e B com melhores defesas em 2026:
- Fortaleza: 1 gol sofrido em 8 jogos
- Goiás: 3 gols sofridos em 10 jogos
- Ceará: 3 gols sofridos em 8 jogos
- Náutico: 4 gols sofridos em 8 jogos
- RB Bragantino: 4 gols sofridos em 11 jogos
- América-MG: 6 gols sofridos em 8 jogos
- Juventude: 6 gols sofridos em 8 jogos
- Londrina: 7 gols sofridos em 8 jogos
- Corinthians: 8 gols sofridos em 11 jogos
- Fluminense e Vasco: 8 gols sofridos em 10 jogos