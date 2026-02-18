Fortaleza tem a defesa menos vazada entre clubes das Séries A e B em 2026

Goleiro Brenno no jogo Ferroviário x Fortaleza, no PV, pelo Campeonato Cearense 2026 / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Entre as 40 equipes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2026, o Fortaleza é o dono da melhor defesa após pouco mais de um mês de temporada em andamento. O Tricolor foi vazado apenas uma vez em oito jogos, uma média de 0,125 bola na rede a cada partida.

Por enquanto, o Fortaleza disputa apenas o Manjadinho, o que representa um nível menor de dificuldade e enfrentamento em relação às outras competições que terá no ano. As outras equipes da Segundona também entraram em campo somente pelos Estaduais neste momento, enquanto os times da elite nacional já atuaram pelo Brasileirão.

Além da segurança do camisa 12, o time do Pici tem utilizado um esquema com três zagueiros e também chegou a atuar com três volantes, o que deixa a retaguarda mais protegida, concedendo menos espaços aos rivais. Na comparação com outras equipes, duas da Série B aparecem próximas neste ranking, inclusive o arquirrival: Ceará e Goiás sofreram três gols cada. Neste caso, mérito maior para o Esmeraldino, que fez mais jogos (dez) e tem média de 0,3 tento sofrido por duelo — a média do Vovô é de 0,37, já que disputou oito partidas. Na sequência, aparece o Náutico, que teve quatro bolas nas próprias redes em oito confrontos.