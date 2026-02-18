Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza faz contraproposta ao Boca Juniors para vender Adam Bareiro

Tricolor recusa primeira oferta do clube argentino e aumenta pedida para negociar o centroavante paraguaio, que tem o sonho de disputar a Copa do Mundo no meio do ano
Autor Afonso Ribeiro
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Principal goleador do Fortaleza, Adam Bareiro tem futuro incerto no Pici. O centroavante paraguaio recebeu proposta do Boca Juniors, da Argentina, e aguarda o desfecho da negociação entre os clubes para saber se continuará com a camisa 9 tricolor ou se irá para o time xeneize, do qual já foi arquirrival.

Apesar de contar com o experiente uruguaio Cavani, o gigante argentino perdeu Milton Giménez por uma pubalgia e quer outro centroavante. A oferta ao Leão do Pici para contratar Bareiro foi de 3 milhões de dólares (R$ 15,6 milhões na cotação atual).

O Fortaleza é dono de 50% dos direitos econômicos do paraguaio, adquiridos por 1,8 milhão de dólares (R$ 9,7 milhões na cotação da época) em julho do ano passado, com contrato até o fim de 2027. A outra metade do jogador de 29 anos é justamente do maior rival do Boca, o River Plate, por onde Adam Bareiro teve passagem apagada em 2024, sem marcar gols em 16 jogos. Depois, foi emprestado ao Al-Rayyan, do Catar, e vendido ao Tricolor.

Com a divisão dos direitos econômicos do atacante, o Leão fez contraproposta pedindo um total de 4 milhões de dólares (R$ 20,8 milhões) para fechar a transferência, segundo o Olé. Desta forma, ficaria com R$ 10,4 milhões e repassaria a outra metade ao River Plate. A compra de Adam Bareiro foi parcelada e ainda não terminou de ser quitada — em setembro do ano passado, conforme o balanço do clube, restavam R$ 6,3 milhões a serem pagos aos argentinos.

Pelo lado do atacante, pode ser a última oportunidade da carreira de defender um gigante do continente e renderia um holofote maior visando a chance de disputar a Copa do Mundo, no meio do ano, na América do Norte. Bareiro teve convocações para a seleção do Paraguai entre 2023 e 2024, inclusive para a Copa América.

Para além da parte financeira, o Fortaleza também leva em conta a parte técnica, já que negociaria o artilheiro da equipe. Entre o segundo semestre de 2025 e o início desta temporada, Adam Bareiro soma 31 jogos, 11 gols e duas assistências. Em 2026 são quatro bolas nas redes em oito partidas, média de um tento a cada dois confrontos.

O camisa 9 — número que assumiu após a saída de Juan Martín Lucero — também contribui em outros momentos do jogo, como a disputa da "primeira bola" com os defensores adversários, a partir dos lançamentos dos defensores, o papel de pivô para reter a posse e a pressão à saída de bola rival.

O efeito imediato de uma saída seria para a sequência do Campeonato Cearense, em que apenas Kayke e o recém-chegado GB estariam aptos para a posição. O clube teria de ir ao mercado contratar outro centroavante visando Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B, o que provavelmente demandaria um investimento em transferência para fazer a reposição em bom nível.

