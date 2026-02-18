Fortaleza faz contraproposta ao Boca Juniors para vender Adam Bareiro

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-12-2025: Bareiro Fortaleza x Atletico Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Principal goleador do Fortaleza, Adam Bareiro tem futuro incerto no Pici. O centroavante paraguaio recebeu proposta do Boca Juniors, da Argentina, e aguarda o desfecho da negociação entre os clubes para saber se continuará com a camisa 9 tricolor ou se irá para o time xeneize, do qual já foi arquirrival. Apesar de contar com o experiente uruguaio Cavani, o gigante argentino perdeu Milton Giménez por uma pubalgia e quer outro centroavante. A oferta ao Leão do Pici para contratar Bareiro foi de 3 milhões de dólares (R$ 15,6 milhões na cotação atual).

O Fortaleza é dono de 50% dos direitos econômicos do paraguaio, adquiridos por 1,8 milhão de dólares (R$ 9,7 milhões na cotação da época) em julho do ano passado, com contrato até o fim de 2027. A outra metade do jogador de 29 anos é justamente do maior rival do Boca, o River Plate, por onde Adam Bareiro teve passagem apagada em 2024, sem marcar gols em 16 jogos. Depois, foi emprestado ao Al-Rayyan, do Catar, e vendido ao Tricolor.