Fortaleza faz contraproposta ao Boca Juniors para vender Adam Bareiro

Fortaleza faz contraproposta ao Boca Juniors para vender Adam BareiroTricolor recusa primeira oferta do clube argentino e aumenta pedida para negociar o centroavante paraguaio, que tem o sonho de disputar a Copa do Mundo no meio do ano
Principal goleador do Fortaleza, Adam Bareiro tem futuro incerto no Pici. O centroavante paraguaio recebeu proposta do Boca Juniors, da Argentina, e aguarda o desfecho da negociação entre os clubes para saber se continuará com a camisa 9 tricolor ou se irá para o time xeneize, do qual já foi arquirrival.
Apesar de contar com o experiente uruguaio Cavani, o gigante argentino perdeu Milton Giménez por uma pubalgia e quer outro centroavante. A oferta ao Leão do Pici para contratar Bareiro foi de 3 milhões de dólares (R$ 15,6 milhões na cotação atual).
O Fortaleza é dono de 50% dos direitos econômicos do paraguaio, adquiridos por 1,8 milhão de dólares (R$ 9,7 milhões na cotação da época) em julho do ano passado, com contrato até o fim de 2027. A outra metade do jogador de 29 anos é justamente do maior rival do Boca, o River Plate, por onde Adam Bareiro teve passagem apagada em 2024, sem marcar gols em 16 jogos. Depois, foi emprestado ao Al-Rayyan, do Catar, e vendido ao Tricolor.
Com a divisão dos direitos econômicos do atacante, o Leão fez contraproposta pedindo um total de 4 milhões de dólares (R$ 20,8 milhões) para fechar a transferência, segundo o Olé. Desta forma, ficaria com R$ 10,4 milhões e repassaria a outra metade ao River Plate. A compra de Adam Bareiro foi parcelada e ainda não terminou de ser quitada — em setembro do ano passado, conforme o balanço do clube, restavam R$ 6,3 milhões a serem pagos aos argentinos.
Pelo lado do atacante, pode ser a última oportunidade da carreira de defender um gigante do continente e renderia um holofote maior visando a chance de disputar a Copa do Mundo, no meio do ano, na América do Norte. Bareiro teve convocações para a seleção do Paraguai entre 2023 e 2024, inclusive para a Copa América.
Para além da parte financeira, o Fortaleza também leva em conta a parte técnica, já que negociaria o artilheiro da equipe. Entre o segundo semestre de 2025 e o início desta temporada, Adam Bareiro soma 31 jogos, 11 gols e duas assistências. Em 2026 são quatro bolas nas redes em oito partidas, média de um tento a cada dois confrontos.
O camisa 9 — número que assumiu após a saída de Juan Martín Lucero — também contribui em outros momentos do jogo, como a disputa da "primeira bola" com os defensores adversários, a partir dos lançamentos dos defensores, o papel de pivô para reter a posse e a pressão à saída de bola rival.
O efeito imediato de uma saída seria para a sequência do Campeonato Cearense, em que apenas Kayke e o recém-chegado GB estariam aptos para a posição. O clube teria de ir ao mercado contratar outro centroavante visando Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B, o que provavelmente demandaria um investimento em transferência para fazer a reposição em bom nível.