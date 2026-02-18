Fortaleza divulga venda de ingressos para duelo contra o Ferroviário

Fortaleza divulga venda de ingressos para duelo contra o FerroviárioA partida acontece na tarde deste sábado, 21, às 17 horas, no estádio Presidente Vargas, com ingressos a partir de R$ 10
O Fortaleza divulgou na tarde desta quarta-feira, 18, o preço dos ingressos e os setores para o jogo de volta contra o Ferroviário, válido pelas semifinais do campeonato cearense. A partida acontece na tarde deste sábado, 21, às 17 horas, no estádio Presidente Vargas, com ingressos a partir de R$ 10.
Para os sócio-torcedores, a opção de realizar o check-in já está disponível no site oficial do benefício, enquanto para quem desejar adquirir um bilhete para o jogo, deve esperar até as 9 horas desta quinta-feira, 19. A ordem do check-in é distribuída nos seguintes horários:
- 13h: Conselheiro e Proprietário
- 14h: Leão do Pici (Acesso Garantido e Recarga)
- 15h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)
- 16h: Leão Fiel, É o Laion e Leão Interior
- 17h: Pra Todo Tricolor (500 vagas na Arquibancada Azul)
Aos que desejam comprar o ingresso, as entradas estarão disponíveis no site Leão Tickets de maneira digital e nas Lojas Leão 1918 do Pici e Laion World presencialmente. Ao todo, quatro arquibancadas estarão a disposição da torcida tricolor, enquanto o Ferroviário tem direito a uma.
- Arquibancada Azul: R$ 10 (meia ) | R$ 20 (inteira)
- Arquibancada Amarela: R$ 10 (meia ) | R$ 20 (inteira)
- Arquibancada Laranja: R$ 15 (meia ) | R$ 30 (inteira)
- Cadeiras Sociais: R$ 50 (meia ) | R$ 100 (inteira)
- Visitante: R$ 25 (meia ) | R$ 50 (inteira)
O Fortaleza também alerta para a necessidade de realizar o cadastro facial para entrar no estádio Presidente Vargas. O cadastro pode ser feito no site Laion Tickets e o clube fornece um passo a passo do processo em seu site oficial.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente