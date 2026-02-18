Fortaleza divulga venda de ingressos para duelo contra o Ferroviário

A partida acontece na tarde deste sábado, 21, às 17 horas, no estádio Presidente Vargas, com ingressos a partir de R$ 10

O Fortaleza divulgou na tarde desta quarta-feira, 18, o preço dos ingressos e os setores para o jogo de volta contra o Ferroviário, válido pelas semifinais do campeonato cearense. A partida acontece na tarde deste sábado, 21, às 17 horas, no estádio Presidente Vargas, com ingressos a partir de R$ 10.

Para os sócio-torcedores, a opção de realizar o check-in já está disponível no site oficial do benefício, enquanto para quem desejar adquirir um bilhete para o jogo, deve esperar até as 9 horas desta quinta-feira, 19. A ordem do check-in é distribuída nos seguintes horários: