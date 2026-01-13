Corinthians oferece jogadores ao Fortaleza, que avalia nomes

Diretoria do clube paulista sugeriu alguns atletas ao Leão do Pici, que segue reformulando seu elenco para a disputa da Série B 2026

Após o empréstimo de Matheus Pereira, Corinthians e Fortaleza podem abrir negociações por mais jogadores nas próximas semanas. Conforme apurou o Esportes O POVO, a diretoria paulista ofereceu alguns atletas ao Leão do Pici, que segue reformulando seu elenco para a disputa da Série B 2026.

Chefiado por Marcelo Paz, o departamento de futebol do Timão sugeriu nomes de jogadores que estão fora dos planos do técnico Dorival Júnior, além de alguns jovens das categorias de base que não devem ter minutagem na equipe principal.