Corinthians oferece jogadores ao Fortaleza, que avalia nomes

Após o empréstimo de Matheus Pereira, Corinthians e Fortaleza podem abrir negociações por mais jogadores nas próximas semanas. Conforme apurou o Esportes O POVO, a diretoria paulista ofereceu alguns atletas ao Leão do Pici, que segue reformulando seu elenco para a disputa da Série B 2026.
Chefiado por Marcelo Paz, o departamento de futebol do Timão sugeriu nomes de jogadores que estão fora dos planos do técnico Dorival Júnior, além de alguns jovens das categorias de base que não devem ter minutagem na equipe principal.
Atualmente, três atletas estão oficialmente fora dos planos dos paulistas: o zagueiro Renato, o meio-campista Alex Santana e o atacante Héctor Hernández. Eles, inclusive, realizam atividades em horário alternativo no CT Joaquim Grava. Outros jogadores que treinam com o elenco também foram oferecidos.
A diretoria do Fortaleza, por sua vez, avalia os nomes. Para além de questões técnicas, o cúpula entende que o fator financeiro deve ser priorizado em uma possível negociação.