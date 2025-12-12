Saiba quais jogadores emprestados pelo Fortaleza têm contrato para 2026

Saiba quais jogadores emprestados pelo Fortaleza têm contrato para 2026Na lista, Tricolor pode aproveitar, em 2026, atletas com contrato que atuaram por outras equipes
Após a saída de Martín Palermo e a chegada de Thiago Carpini no comando técnico do Fortaleza, o clube se movimenta para outras definições importantes. Em pauta, não só as saídas e permanências de jogadores do atual elenco, mas também o possível aproveitamento de atletas que estavam emprestados a outros times durante 2025.
O Esportes O POVO traz uma lista de nomes que têm contrato com o Tricolor para 2026 — ou além disso — e, caso seja o desejo do Leão, que podem retornar para que Carpini tenha mais opções no plantel.
No total, são 11 jogadores cedidos a outros clubes. Há casos em que os vínculos são mais longos, como Santos no Athletico-PR (fim de 2026), Felipe Jonatan no Mirassol (abril de 2026) e Calebe no Alavés, da Espanha (junho de 2026). Mas também há peças que podem voltar ao Pici, como Cardona e Kauan.
Leia mais
Fortaleza: veja lista de jogadores emprestados
Tomás Cardona
O zagueiro argentino tem vínculo até o fim de 2026. Ao todo, disputou 38 partidas pelo Fortaleza, marcou um gol e distribuiu uma assistência. Nesta temporada, foi emprestado ao Talleres, da Argentina. Em seguida, rumou para o Tigre-ARG até o final de 2025. No primeiro, participou de três jogos. No segundo, disputou 12 partidas. No Tigre, o contrato oferta uma opção de prorrogação por mais seis meses.
Calebe
O meia de 25 anos tem vínculo com o Tricolor até o fim de 2028. No total, disputou 98 partidas, marcou nove gols e distribuiu nove assistências pelo Tricolor do Pici. Em julho deste ano, foi emprestado ao Alavés-ESP até 30 de junho de 2026, com opção de compra. Até o momento, disputou 10 jogos, mas não anotou gols.
Imanol Machuca
O atacante argentino de 25 anos tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027. Pelo Leão, disputou 65 partidas, marcou seis gols e distribuiu cinco assistências. Em janeiro, foi emprestado ao Vélez Sarsfield, da Argentina, até o fim desta temporada. Inclusive, enfrentou o Tricolor nas oitavas de final da Copa Libertadores.
No entanto, ao buscar ficar apto para atuar pela seleção da Malásia, teve uma irregularidade identificada e punida pela Fifa, em setembro, por um ano. Assim, pode perder o primeiro semestre inteiro de 2026.
Kauan Rodrigues
O meio-campista de 20 anos tem vínculo com o Tricolor do Pici até maio de 2028. No Fortaleza, participou de 20 jogos e registrou um gol. Em fevereiro, foi emprestado ao Atlético-GO até o fim desta temporada. Pelo Dragão, disputou 36 partidas.
Felipe Jonatan
O lateral-esquerdo de 27 anos tem contrato com o Leão até abril de 2027. Ao todo, participou de 28 partidas. Em junho, foi emprestado ao Mirassol até o fim do Campeonato Paulista 2026. Pela equipe do interior de São Paulo, disputou sete jogos e distribuiu uma assistência.
Santos
O goleiro de 35 anos tem vínculo até o final de 2026. Com participação em apenas quatro partidas, foi anunciado em janeiro pelo Athletico-R, onde tem contrato até o fim de 2025 e que prevê renovação automática para o próximo ano. Pelo Furacão, disputou 26 jogos e conquistou o acesso à Série A.
Tobias Figueiredo
O zagueiro português de 31 anos tem vínculo até junho de 2026. Ao todo, participou de quatro partidas no Tricolor. Em fevereiro, foi oficializado por empréstimo até o final da temporada pelo Athletico-PR, onde disputou 12 jogos e balançou as redes uma vez.
Kauê Canela
O atacante de 21 anos tem contrato até o fim de 2027. Destaque na base, foi promovido ao profissional e participou de duas partidas, ambas em 2025. Em fevereiro, foi emprestado ao Botafogo-PB até o final da temporada. Pelo clube paraibano, disputou sete jogos, todavia, não marcou gols.
Fabrício Dias
O volante de 21 anos tem vínculo até maio de 2027. Capitão do sub-20, foi emprestado para a Tombense até o último dia 30/11. Com 23 partidas e um gol no time mineiro, o atleta aguarda a definição do seu futuro por parte do Tricolor do Pici.
Iarley
O jovem atacante, revelado pelo Floresta e depois adquirido pelo Tricolor, tem contrato até o fim de 2026. Após passagens por Athletic-MG e ASA-AL, ele vai defender o América-RN na próxima temporada.
Guilherme Cachoeira
O atacante de 23 anos, que nem foi anunciado pelo Fortaleza e nunca vestiu a camisa do Leão, defendeu CSA e Athletic-MG na temporada passada. Ele ainda não tem futuro definido para 2026, mas não deverá ser utilizado pela equipe do Pici.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente