Saiba quais jogadores emprestados pelo Fortaleza têm contrato para 2026

Zagueiro Tomás Cardona no jogo Fluminense-PI x Fortaleza, no Estádio Lindolfo Monteiro, pela Copa do Brasil 2024 / Crédito: Weslley Douglas/Fortaleza EC

Após a saída de Martín Palermo e a chegada de Thiago Carpini no comando técnico do Fortaleza, o clube se movimenta para outras definições importantes. Em pauta, não só as saídas e permanências de jogadores do atual elenco, mas também o possível aproveitamento de atletas que estavam emprestados a outros times durante 2025. O Esportes O POVO traz uma lista de nomes que têm contrato com o Tricolor para 2026 — ou além disso — e, caso seja o desejo do Leão, que podem retornar para que Carpini tenha mais opções no plantel.

Calebe O meia de 25 anos tem vínculo com o Tricolor até o fim de 2028. No total, disputou 98 partidas, marcou nove gols e distribuiu nove assistências pelo Tricolor do Pici. Em julho deste ano, foi emprestado ao Alavés-ESP até 30 de junho de 2026, com opção de compra. Até o momento, disputou 10 jogos, mas não anotou gols. Imanol Machuca O atacante argentino de 25 anos tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027. Pelo Leão, disputou 65 partidas, marcou seis gols e distribuiu cinco assistências. Em janeiro, foi emprestado ao Vélez Sarsfield, da Argentina, até o fim desta temporada. Inclusive, enfrentou o Tricolor nas oitavas de final da Copa Libertadores. Machuca está emprestado ao Vélez Sarsfield pelo Fortaleza até o fim de 2025 Crédito: Divulgação/Vélez Sarsfield

No entanto, ao buscar ficar apto para atuar pela seleção da Malásia, teve uma irregularidade identificada e punida pela Fifa, em setembro, por um ano. Assim, pode perder o primeiro semestre inteiro de 2026. Kauan Rodrigues O meio-campista de 20 anos tem vínculo com o Tricolor do Pici até maio de 2028. No Fortaleza, participou de 20 jogos e registrou um gol. Em fevereiro, foi emprestado ao Atlético-GO até o fim desta temporada. Pelo Dragão, disputou 36 partidas. Felipe Jonatan O lateral-esquerdo de 27 anos tem contrato com o Leão até abril de 2027. Ao todo, participou de 28 partidas. Em junho, foi emprestado ao Mirassol até o fim do Campeonato Paulista 2026. Pela equipe do interior de São Paulo, disputou sete jogos e distribuiu uma assistência.

Santos O goleiro de 35 anos tem vínculo até o final de 2026. Com participação em apenas quatro partidas, foi anunciado em janeiro pelo Athletico-R, onde tem contrato até o fim de 2025 e que prevê renovação automática para o próximo ano. Pelo Furacão, disputou 26 jogos e conquistou o acesso à Série A. Tobias Figueiredo O zagueiro português de 31 anos tem vínculo até junho de 2026. Ao todo, participou de quatro partidas no Tricolor. Em fevereiro, foi oficializado por empréstimo até o final da temporada pelo Athletico-PR, onde disputou 12 jogos e balançou as redes uma vez. Zagueiro Tobias Figueiredo em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC