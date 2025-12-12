Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palermo se despede do Fortaleza e pede desculpas à torcida por rebaixamento

Apesar do bom aproveitamento, treinador optou por não seguir no comando do Tricolor
Ex-técnico do Fortaleza, Martín Palermo se despediu do clube e da torcida em publicação nas redes sociais nessa quinta-feira, 11. A mensagem veio poucas horas antes de o Tricolor oficializar Thiago Carpini como novo técnico para a disputa da Série B de 2026.

El Titán desembarcou no Pici em setembro com a missão de evitar o rebaixamento, objetivo que não se concretizou, apesar do bom desempenho apresentado pelo time sob seu comando. 

Em 17 partidas à frente da equipe leonina, Palermo somou oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Na penúltima rodada da Série A, após vencer o Corinthians, o Leão chegou a deixar o Z-4 após 26 rodadas na zona de degola, mas não conseguiu evitar o rebaixamento na rodada final após a goleada sofrida diante do Botafogo. 

Com o consistente trabalho realizado no clube, Palermo ganhou a confiança da torcida tricolor, mas optou por não renovar contrato com o Fortaleza.

“Hoje é minha vez de me despedir e agradecer a Marcelo Paz e a direção por me darem a possibilidade de viver três meses incríveis e uma experiência inesquecível. Obrigado aos jogadores pelo respeito, profissionalismo e empenho que tiveram, e a cada um dos funcionários do clube pela atenção e simpatia que me deram”, disse o argentino.

“Aos torcedores, pedir desculpas por não ter conseguido cumprir o desafio que tinha assumido. Carinho e apoio estiveram desde o primeiro momento; isso foi o que me deu mais forças para lutar até o fim. Eu sei que um dia vamos nos cruzar de novo. Vamos, Leão!”, finalizou o ex-comandante do Leão.

De férias na Argentina desde o fim da temporada, Palermo segue na mira de clubes brasileiros, como Internacional e Remo, e de equipes estrangeiras.

