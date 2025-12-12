Palermo se despede do Fortaleza e pede desculpas à torcida por rebaixamento

Com Palermo, Fortaleza mostrou poder de reação / Crédito: Samuel Setubal

Ex-técnico do Fortaleza, Martín Palermo se despediu do clube e da torcida em publicação nas redes sociais nessa quinta-feira, 11. A mensagem veio poucas horas antes de o Tricolor oficializar Thiago Carpini como novo técnico para a disputa da Série B de 2026. El Titán desembarcou no Pici em setembro com a missão de evitar o rebaixamento, objetivo que não se concretizou, apesar do bom desempenho apresentado pelo time sob seu comando.