Com Carpini, Fortaleza volta a ter técnico brasileiro após cinco temporadas

Com Carpini, Fortaleza volta a ter técnico brasileiro após cinco temporadasÚltima vez em que o Leão do Pici teve um técnico brasileiro foi em 2021, com Enderson Moreira
Em preparação para disputar a Série B na próxima temporada, o Fortaleza não seguirá com Martín Palermo no comando técnico e já anunciou Thiago Carpini como substituto do argentino para 2026. Com isso, o Tricolor volta a ter um brasileiro à frente da equipe após cinco temporadas consecutivas sob o comando de treinadores estrangeiros.
O último nome nacional a dirigir o Leão do Pici havia sido Enderson Moreira, que chegou no fim de 2020, mas permaneceu no cargo por apenas quatro meses. Depois da saída dele, Léo Porto assumiu interinamente até a chegada de Vojvoda, em maio de 2021.
No comando do Fortaleza por mais de quatro anos, Vojvoda e sua comissão técnica consolidaram uma cultura estrangeira no Pici, seja pelas contratações de jogadores de fora, seja pelo modelo de jogo e pela mentalidade implementada no clube.
Leia mais
Com o fim da Era Vojvoda, em julho deste ano, o Leão voltou ao mercado em busca de um substituto estrangeiro. O português Renato Paiva assumiu o posto, mas teve uma passagem curta, permanecendo apenas dois meses no clube.
Na sequência, com a chegada de Martín Palermo, o Fortaleza voltou a ser comandado por um hermano. El Titán dirigiu o time na reta final da Série A, mas, após o rebaixamento, optou por não seguir.
Mirando a formação de um elenco competitivo para a Série B, o Fortaleza agiu rápido e oficializou o acerto com Thiago Carpini. Junto a ele, chegam os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, além do preparador físico Caio Gilli e do preparador físico Josué Romero.
Sobre assumir o posto de comandante do Leão, Carpini destacou que este é o maior desafio da sua ainda jovem carreira no futebol.
"Muito feliz e lisonjeado pela oportunidade de fazer parte de uma história tão grandiosa como a história do Fortaleza. Espero que, em 2026, nós possamos retornar o clube ao seu lugar: a elite do nosso futebol. Dentre tantos objetivos para a temporada, sem dúvidas, esse é o maior deles, é o maior desafio", disse o novo técnico do Leão.