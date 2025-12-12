Com Carpini, Fortaleza volta a ter técnico brasileiro após cinco temporadas

Técnico Thiago Carpini disputam lance no jogo Vitória x Fortaleza, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em preparação para disputar a Série B na próxima temporada, o Fortaleza não seguirá com Martín Palermo no comando técnico e já anunciou Thiago Carpini como substituto do argentino para 2026. Com isso, o Tricolor volta a ter um brasileiro à frente da equipe após cinco temporadas consecutivas sob o comando de treinadores estrangeiros. O último nome nacional a dirigir o Leão do Pici havia sido Enderson Moreira, que chegou no fim de 2020, mas permaneceu no cargo por apenas quatro meses. Depois da saída dele, Léo Porto assumiu interinamente até a chegada de Vojvoda, em maio de 2021.