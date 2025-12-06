Torcida do Fortaleza faz festa no Aeroporto antes da "final" contra o Botafogo

O Fortaleza embarcou na tarde deste sábado, 6, para o Rio de Janeiro sob clima de decisão. Antes da viagem, torcedores compareceram ao Aeroporto Pinto Martins para incentivar o elenco que enfrenta o Botafogo neste domingo, 7, às 16 horas, pela última rodada da Série A do Brasileirão. O clube divulgou vídeo do momento nas redes sociais mostrando apoio ao grupo comandado por Martín Palermo.

Na rodada passada, o Fortaleza voltou a respirar ao vencer o Corinthians por 2 a 1, na Arena Castelão, e enfim deixar a zona de rebaixamento. Agora, uma vitória no Rio garante a permanência sem precisar olhar para nenhum outro resultado. Empate ou derrota podem salvar o clube, mas aí passaria a depender dos rivais diretos.

Para entender a situação

Classificação antes da última rodada:

10º – Corinthians: 46 pts | 12V | -5

11º – Grêmio: 46 pts | 12V | -7

12º – Vasco: 45 pts | 13V | 0

13º – Atlético-MG: 45 pts | 11V | -6

14º – Santos: 44 pts | 11V | -8

15º – Ceará: 43 pts | 11V | -4

16º – Fortaleza: 43 pts | 11V | -13

17º – Vitória: 42 pts | 10V | -18

18º – Internacional: 41 pts | 10V | -15

19º – Juventude: 34 pts | 9V | -34

20º – Sport: 17 pts | 2V | -43

O Fortaleza entra na rodada fora do Z-4, mas com vantagem mínima: supera o Vitória no número de vitórias e tem um ponto a mais. Caso vença, o Fortaleza se garante na Série A de 2026. Em caso de empate ou derrota do Leão, porém, Vitória e Internacional não podem vencer.

Jogos da última rodada

Sábado (6/12)

Flamengo x Mirassol — 18h30

Domingo (7/12)