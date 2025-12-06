Torcida do Fortaleza faz festa no Aeroporto antes da "final" contra o Botafogo

Torcida do Fortaleza faz festa no Aeroporto antes da "final" contra o BotafogoLeão depende apenas de si para evitar queda para a Série B do Campeonato Brasileiro
O Fortaleza embarcou na tarde deste sábado, 6, para o Rio de Janeiro sob clima de decisão. Antes da viagem, torcedores compareceram ao Aeroporto Pinto Martins para incentivar o elenco que enfrenta o Botafogo neste domingo, 7, às 16 horas, pela última rodada da Série A do Brasileirão. O clube divulgou vídeo do momento nas redes sociais mostrando apoio ao grupo comandado por Martín Palermo.
A partida no Nilton Santos definirá o futuro do Tricolor de Aço. Na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza chega à rodada final dependendo apenas de si para permanecer na elite. O time passou 26 rodadas seguidas dentro do Z-4 após entrar na zona na 11ª rodada. O drama só começou a mudar com a chegada de Martín Palermo, em setembro, quando o Leão passou a apresentar sinais de recuperação.
Na rodada passada, o Fortaleza voltou a respirar ao vencer o Corinthians por 2 a 1, na Arena Castelão, e enfim deixar a zona de rebaixamento. Agora, uma vitória no Rio garante a permanência sem precisar olhar para nenhum outro resultado. Empate ou derrota podem salvar o clube, mas aí passaria a depender dos rivais diretos.
Para entender a situação
Classificação antes da última rodada:
- 10º – Corinthians: 46 pts | 12V | -5
- 11º – Grêmio: 46 pts | 12V | -7
- 12º – Vasco: 45 pts | 13V | 0
- 13º – Atlético-MG: 45 pts | 11V | -6
- 14º – Santos: 44 pts | 11V | -8
- 15º – Ceará: 43 pts | 11V | -4
- 16º – Fortaleza: 43 pts | 11V | -13
- 17º – Vitória: 42 pts | 10V | -18
- 18º – Internacional: 41 pts | 10V | -15
- 19º – Juventude: 34 pts | 9V | -34
- 20º – Sport: 17 pts | 2V | -43
O Fortaleza entra na rodada fora do Z-4, mas com vantagem mínima: supera o Vitória no número de vitórias e tem um ponto a mais. Caso vença, o Fortaleza se garante na Série A de 2026. Em caso de empate ou derrota do Leão, porém, Vitória e Internacional não podem vencer.
Jogos da última rodada
Sábado (6/12)
- Flamengo x Mirassol — 18h30
Domingo (7/12)
- Fluminense x Bahia — 16h
- Ceará x Palmeiras — 16h
- Corinthians x Juventude — 16h
- Santos x Cruzeiro — 16h
- Sport x Grêmio — 16h
- Vitória x São Paulo — 16h
- Botafogo x Fortaleza — 16h
- Atlético-MG x Vasco — 16h
- Internacional x Bragantino — 16h