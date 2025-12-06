Botafogo x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

FORTALEZA-CE, BRASIL,09.08.2025: Breno Lopes. jogo Fortaleza vs Botafogo. Arena Castelão. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

O Fortaleza encara neste domingo, 7, às 16 horas, o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para carimbar a permanência na Série A. O Tricolor chega para a última rodada do Campeonato Brasileiro dependendo apenas de si, enquanto o adversário carioca busca uma vaga direta para a Libertadores. Depois de vencer o Corinthians em casa, a equipe comandada por Martín Palermo deixou a zona de rebaixamento após 26 rodadas consecutivas dentro do Z-4 e saltou para 16ª posição, somando 43 pontos. Uma vitória sobre o alvinegro carioca mantém o clube do Pici na Série A pelo oitavo ano seguido.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Com empate ou derrota, o tricolor passa a depender dos resultados de outros concorrentes na briga contra a queda, como Vitória (17º com 42 pontos) e Internacional (18º com 41 pontos), que estão dentro da zona da degola, além de Santos (14º com 44 pontos) e Ceará (15º com 43). Além de livrar qualquer possibilidade de queda, uma vitória simples, somado a possíveis tropeços dos adversários que figuram acima do Tricolor na tabela, poderia fazer com que o emblema alencarino disputasse pela quarta vez, nos últimos seis anos, a Copa Sul-Americana.

“Conquistando o resultado positivo, a gente não depende de mais ninguém. Nosso foco é esse: ir contra o Botafogo, um adversário duríssimo, e conseguir mais uma grande vitória para sacramentar nossa permanência na Série A”, disse o paulista de 26 anos, herói na vitória contra o Corinthians. Palermo tem dois desfalques do time titular que vem atuando. O atacante Herrera, autor de um gol e uma assistência diante do Timão, cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. A outra ausência confirmada para o domingo é o zagueiro Brítez, que sentiu um desconforto torácico em meio à intensidade elevada dos últimos jogos. Diante disso, El Titán terá que decidir entre Lucas Gazal e Kuscevic para substituir Brítez. O primeiro tem ganhado mais minutos e chegou a fazer dupla com Ávila, quando o camisa 33 esteve ausente na vitória sobre o Bahia. O chileno não disputa uma partida pelo Leão desde outubro, embora já tenha entrado em campo nesta Série A em 20 oportunidades.

Além da mudança no sistema defensivo, Palermo precisará decidir quem substituirá Herrera, que marcou um gol e deu uma assistência no último jogo. Entre as opções, Pikachu, Lucas Crispim e Moisés brigam pela vaga. No Departamento Médico Tricolor ainda seguem em tratamento os lesionados Bruno Pacheco, João Ricardo e Helton Leite. Botafogo x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Fogão

O Botafogo, atual sétimo colocado e com 60 pontos, vem de empate na última rodada contra o Cruzeiro, no Mineirão. Precisando vencer o Leão do Pici e torcer para que Fluminense e Bahia empatem no Maracanã, os comandados de Davide Ancelotti ainda sonham com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.