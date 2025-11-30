Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Fortaleza e Atlético-MG vão a campo pelo Brasileirão

Leão e Galo se enfrentam a partir das 18h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE) pela 35ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Tipo Notícia

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 30 de novembro (30/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo

Atlético-MG

3-5-2: Everson; Ruan, Vitor Hugo e Alonso; Arana, Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes e Bernard; Hulk e Dudu. Téc: Jorge Sampaoli

