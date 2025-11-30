Escalação: como Fortaleza e Atlético-MG vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Fortaleza e Atlético-MG vão a campo pelo BrasileirãoLeão e Galo se enfrentam a partir das 18h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE) pela 35ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time
Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 30 de novembro (30/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo
Atlético-MG
3-5-2: Everson; Ruan, Vitor Hugo e Alonso; Arana, Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes e Bernard; Hulk e Dudu. Téc: Jorge Sampaoli