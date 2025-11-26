Fortaleza rechaça punição à torcedora após polêmica em jogo do Flamengo

Fortaleza rechaça punição à torcedora após polêmica em jogo do FlamengoEm decisão do TJCE, torcedora leonina foi proibida de frequentar jogos do time durante seis meses. O clube se colocou à disposição para ajudar a reverter a determinação do Tribunal
O Fortaleza se posicionou contra a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) que puniu uma torcedora tricolor com suspensão de acesso aos estádios por seis meses. A medida foi aplicada após o episódio em que ela confrontou supostos torcedores do Flamengo que estavam no setor destinado exclusivamente à torcida do Leão. O caso ocorreu na vitória por 1 a 0 sobre o clube carioca, em outubro.
Em nota publicada na noite dessa terça-feira, 25, o Fortaleza lamentou a decisão do TJCE e ressaltou que, antes da partida, havia definido junto ao Ministério Público do Ceará (MPCE) a organização para a divisão das torcidas. Também ressaltou que estava proibida a presença de torcedores visitantes na área destinada ao Tricolor.
O clube do Pici reforçou a defesa da torcedora ao afirmar que o descumprimento da divisão dos setores, cometido pelos supostos torcedores do Flamengo, não recebeu a mesma análise rigorosa por parte do TJCE. De acordo com o relatório da Polícia Civil do Ceará (PCCE), a torcedora de 47 anos é acusada de “hostilizar torcedores e impedir que eles permanecessem no estádio caso não estivessem usando a camisa do time de sua preferência durante o jogo”.
Ainda em nota, o Leão do Pici se colocou à disposição para oferecer suporte jurídico à torcedora e tentar reverter a decisão do Tribunal.
Confira a nota do Fortaleza na íntegra:
O Fortaleza Esporte Clube lamenta profundamente a decisão que resultou na proibição de acesso aos estádios a uma torcedora tricolor.
Antes da partida em questão, o Clube realizou, com direcionamento do Ministério Público (MPCE), todas as comunicações necessárias sobre a organização do setor visitante, informando que, por questões de segurança, esse seria o espaço destinado aos torcedores da equipe adversária, diante da inexistência de um setor misto na Arena Castelão.
Destacamos ainda que o torcedor da equipe visitante que adentrou ao estádio em área destinada exclusivamente à torcida do Fortaleza, em desacordo com uma medida previamente estabelecida pelo Nudetor, não teve sua conduta analisada com o mesmo rigor.
Por fim, o Fortaleza se coloca à disposição para oferecer todo o apoio jurídico necessário na busca pela reversão da decisão e pela garantia do pleno direito de acesso da torcedora aos estádios.