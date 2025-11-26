Fortaleza rechaça punição à torcedora após polêmica em jogo do Flamengo

Fortaleza aplicou promoção de ingressos a partir de R$ 10 contra o Flamengo. Saiba como comprar. / Crédito: Fernanda Barros/O POVO e Gilvan de Souza/Flamengo

O Fortaleza se posicionou contra a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) que puniu uma torcedora tricolor com suspensão de acesso aos estádios por seis meses. A medida foi aplicada após o episódio em que ela confrontou supostos torcedores do Flamengo que estavam no setor destinado exclusivamente à torcida do Leão. O caso ocorreu na vitória por 1 a 0 sobre o clube carioca, em outubro. Em nota publicada na noite dessa terça-feira, 25, o Fortaleza lamentou a decisão do TJCE e ressaltou que, antes da partida, havia definido junto ao Ministério Público do Ceará (MPCE) a organização para a divisão das torcidas. Também ressaltou que estava proibida a presença de torcedores visitantes na área destinada ao Tricolor.