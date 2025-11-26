Ex-Fortaleza, David Luiz se torna 2º atleta mais velho a marcar na Champions League

Zagueiro David Luiz deixou o Fortaleza e agora defende o Pafos, do Chipre / Crédito: Divulgação/Pafos FC

Ex-Fortaleza, o zagueiro David Luiz marcou um gol no empate do Pafos perante ao Mônaco, pelo placar de 2 a 2. Aos 38 anos e 218 dias, o defensor brasileiro é o segundo jogador mais velho a marcar na Champions League, atrás somente de Pepe, que em 2023 marcou um gol sobre o Shaktar aos 40 anos. O jogo entre os cipriotas e os monegascos aconteceu no estádio Alphamega Stadium, em Kolossi, Chipre, na tarde desta quarta-feira, 26. Esse foi o terceiro gol do atleta com a camisa do Pafos, sendo o primeiro na maior competição de clubes do mundo. A última vez que o zagueiro havia marcado um gol na Liga dos Campeões foi em um empate de 3 a 3 entre o Chelsea a Roma, em um jogo que ocorreu em outubro de 2017.