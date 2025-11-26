Ex-Fortaleza, David Luiz se torna 2º atleta mais velho a marcar na Champions League

Ex-Fortaleza, David Luiz se torna 2º atleta mais velho a marcar na Champions LeagueA última vez que o zagueiro havia marcado um gol na Liga dos Campeões foi em um empate de 3 a 3 entre o Chelsea a Roma, em um jogo que ocorreu em outubro de 2017
Ex-Fortaleza, o zagueiro David Luiz marcou um gol no empate do Pafos perante ao Mônaco, pelo placar de 2 a 2. Aos 38 anos e 218 dias, o defensor brasileiro é o segundo jogador mais velho a marcar na Champions League, atrás somente de Pepe, que em 2023 marcou um gol sobre o Shaktar aos 40 anos. O jogo entre os cipriotas e os monegascos aconteceu no estádio Alphamega Stadium, em Kolossi, Chipre, na tarde desta quarta-feira, 26.
Esse foi o terceiro gol do atleta com a camisa do Pafos, sendo o primeiro na maior competição de clubes do mundo. A última vez que o zagueiro havia marcado um gol na Liga dos Campeões foi em um empate de 3 a 3 entre o Chelsea a Roma, em um jogo que ocorreu em outubro de 2017.
O Mônaco saiu na frente aos cinco minutos de confronto, mas, lembrando sua melhor forma no Chelsea, o brasileiro subiu alto em um escanteio e com uma potente cabeçada, empatou o duelo para os donos da casa aos 18 minutos da primeira etapa. O time alvirrubro chegou a desempatar o jogo na segunda etapa, mas, um gol contra de Salisu deixou tudo igual na partida.
Leia mais
Após uma passagem frustrante no Tricolor do Pici, onde realizou somente 16 jogos, sem contribuir com gols ou assistências, o ex-jogador da seleção brasileira desembarcou na equipe cipriota em agosto desse ano, com direito a dois anos de contrato e status de grande contratação do time europeu.
Além das condições contratuais favoráveis, o alto salário pago pelo Pafos e o projeto pós-carreira proposto pela diretoria do clube foram fatores preponderantes na decisão do atleta em sair da agremiação cearense. Nos bastidores do Fortaleza, os comentários foram positivos sobre o profissionalismo do jogador e existem especulações sobre uma provável carreira de técnico após sua aposentadoria, que seria iniciada no novo clube.
David Luiz disputa sua nona edição de Liga dos Campeões, atuando em 58 partidas e marcando sete gols. Além do Pafos, o defensor também vestiu as cores de Benfica, PSG e Chelsea, onde conquistou a "orelhuda", da 2011/12, no certame internacional.
Relembre a passagem de David Luiz pelo Fortaleza:
O zagueiro com experiência de Copa do Mundo foi anunciado pelo Fortaleza no dia 20 de janeiro, com pompas de principal estrela do clube. Na Ocasião, o clube cearense venceu a corrida contra Vasco, Corinthians, Cruzeiro, e Olympiacos, da Grécia, para contar com o defensor.
A época, a diretoria leonina apostou na liderança, no currículo vencedor e no zelo quanto à parte física como pontos-chave para fechar o acordo. Tendo sofrido com lesões durante toda a sua passagem pelo Pici, não obteve sequência e deixou a equipe após oito meses.
No dia 1º de outubro, o Fortaleza oficializou a rescisão contratual, em comum acordo, reforçando que o jogador abriu mão do restante do vínculo que tinha, de um ano e cinco meses.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente