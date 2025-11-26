Escalação: como Bragantino e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Bragantino e Fortaleza vão a campo pelo BrasileirãoTime Paulista e Leão se enfrentam a partir das 19 horas, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) pela 36ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time
Bragantino e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 26 de novembro (26/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 19 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
RB Bragantino
4-3-3: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Pitta e Eduardo Sasha. Téc: Vagner Mancini
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo.