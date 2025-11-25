Torcedora do Fortaleza é suspensa após polêmica em jogo contra o Flamengo

Torcedora do Fortaleza é suspensa após polêmica em jogo contra o FlamengoApós decisão do TJCE, a torcedora que confrontou dois torcedores a paisana no duelo entre Fortaleza e Flamengo foi suspensa por seis meses dos estádios
Após investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a mulher que confrontou dois supostos torcedores do Flamengo que estariam na torcida do Fortaleza, em partida que ocorreu em outubro deste ano, foi identificada e recebeu uma medida cautelar como resposta aos atos. Segundo decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), a torcedora de 47 anos está proibida de acessar estádios e arenas esportivas pelo prazo de seis meses.
O duelo entre o Tricolor e o Rubro-Negro aconteceu no dia 25 de outubro de 2025, tendo vitória do Fortaleza por 1 a 0. Além deste episodio, o preço dos ingressos para a torcida visitante também foi pauta e acabou repudiado publicamente pela equipe carioca.
De acordo com as informações divulgadas pela própria PCCE, a torcedora prestou depoimento a organização no dia 4 de novembro de 2025, 10 dias após o incidente no estádio. Conforme as provas obtidas pela entidade, a mulher teria "hostilizado torcedores e impedido que eles permanecessem no estádio caso não estivessem usando a camisa do time de sua preferência durante o jogo".
A decisão também afirma que o comportamento foi enquadrado como incitação à violência e constrangimento ilegal no contexto da partida. A polícia civil utilizou, em sua investigação, imagens divulgadas nas redes sociais e relatórios técnicos que partiram do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).
Além do BPChoque, o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (NUDETOR) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que requisitou instauração de inquérito policial para investigação do caso, também foi colaborador no processo.
Relembre o caso:
Antes do início da partida, a transmissão do canal Premiere, dono dos direitos de imagem do duelo, recuperou o momento onde a torcedora se dirige a dois homens a paisana e gesticula para que ambos se retirem do local. Após o ocorrido, a própria segurança do estádio fez a remoção dos dois homens e os dirigiu ao setor indicado.
Além das imagens disponibilizadas pela televisão e seus respectivos perfis oficiais, outros ângulos do ocorrido foram publicados nas redes sociais.
É válido lembrar que o Fortaleza, dias antes da partida, emitiu uma nota oficial orientando que torcedores adversários não comprassem ingressos destinados à torcida do Fortaleza e que o torcedor que não estivesse com uma camisa do Leão nestes setores, poderia ser retirado do local.