Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcedora do Fortaleza é suspensa após polêmica em jogo contra o Flamengo

Torcedora do Fortaleza é suspensa após polêmica em jogo contra o Flamengo

Após decisão do TJCE, a torcedora que confrontou dois torcedores a paisana no duelo entre Fortaleza e Flamengo foi suspensa por seis meses dos estádios
Atualizado às Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a mulher que confrontou dois supostos torcedores do Flamengo que estariam na torcida do Fortaleza, em partida que ocorreu em outubro deste ano, foi identificada e recebeu uma medida cautelar como resposta aos atos. Segundo decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), a torcedora de 47 anos está proibida de acessar estádios e arenas esportivas pelo prazo de seis meses.

O duelo entre o Tricolor e o Rubro-Negro aconteceu no dia 25 de outubro de 2025, tendo vitória do Fortaleza por 1 a 0. Além deste episodio, o preço dos ingressos para a torcida visitante também foi pauta e acabou repudiado publicamente pela equipe carioca.

De acordo com as informações divulgadas pela própria PCCE, a torcedora prestou depoimento a organização no dia 4 de novembro de 2025, 10 dias após o incidente no estádio. Conforme as provas obtidas pela entidade, a mulher teria "hostilizado torcedores e impedido que eles permanecessem no estádio caso não estivessem usando a camisa do time de sua preferência durante o jogo".

Leia mais

A decisão também afirma que o comportamento foi enquadrado como incitação à violência e constrangimento ilegal no contexto da partida. A polícia civil utilizou, em sua investigação, imagens divulgadas nas redes sociais e relatórios técnicos que partiram do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Além do BPChoque, o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (NUDETOR) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que requisitou instauração de inquérito policial para investigação do caso, também foi colaborador no processo.

Relembre o caso:

Antes do início da partida, a transmissão do canal Premiere, dono dos direitos de imagem do duelo, recuperou o momento onde a torcedora se dirige a dois homens a paisana e gesticula para que ambos se retirem do local. Após o ocorrido, a própria segurança do estádio fez a remoção dos dois homens e os dirigiu ao setor indicado.

Além das imagens disponibilizadas pela televisão e seus respectivos perfis oficiais, outros ângulos do ocorrido foram publicados nas redes sociais.

É válido lembrar que o Fortaleza, dias antes da partida, emitiu uma nota oficial orientando que torcedores adversários não comprassem ingressos destinados à torcida do Fortaleza e que o torcedor que não estivesse com uma camisa do Leão nestes setores, poderia ser retirado do local.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar