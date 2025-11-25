Torcedora do Fortaleza é suspensa após polêmica em jogo contra o Flamengo

O jogo entre Tricolor e Rubro-Negro ocorreu no dia 25 de outubro / Crédito: Samuel Setubal

Após investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a mulher que confrontou dois supostos torcedores do Flamengo que estariam na torcida do Fortaleza, em partida que ocorreu em outubro deste ano, foi identificada e recebeu uma medida cautelar como resposta aos atos. Segundo decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), a torcedora de 47 anos está proibida de acessar estádios e arenas esportivas pelo prazo de seis meses. O duelo entre o Tricolor e o Rubro-Negro aconteceu no dia 25 de outubro de 2025, tendo vitória do Fortaleza por 1 a 0. Além deste episodio, o preço dos ingressos para a torcida visitante também foi pauta e acabou repudiado publicamente pela equipe carioca.