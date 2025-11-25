Bragantino x Fortaleza: Palermo ganha três retornos e perde um titular por lesão

Bragantino x Fortaleza: Palermo ganha três retornos e perde um titular por lesãoPara este importante embate, o técnico argentino Martín Palermo poderá contar com três retornos importantes
Restando quatro jogos para encerrar sua participação nesse Brasileirão, o Fortaleza visita o RB Bragantino na próxima quarta-feira, 26, ainda na briga por deixar o Z-4 do Campeonato Brasileiro. Para este importante embate, o técnico argentino Martín Palermo contará com três retornos importantes.
Titular no meio-campo do Leão, o volante Lucas Sasha volta a estar à disposição após cumprir suspensão automática na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, na última quinta-feira, 20.
Além do camisa 88, Palermo também voltará a ter a sua disposição o zagueiro Benjamin Kuscevic. O chileno não esteve relacionado no último jogo devido à convocação à seleção chilena nas vitórias sobre Peru e Rússia, na Data Fifa.
Outro retorno confirmado para o setor defensivo é o zagueiro Emanuel Brítez. O argentino esteve afastado em virtude de uma pneumonia, mas está recuperado e disponível para encarar o Massa Bruta.
Apesar dos retornos, Palermo tem o desfalque o lateral-esquerdo titular Bruno Pacheco. O camisa 6 sofreu fratura na mão esquerda e será baixa no duelo em São Paulo.
O treinador também não contará com: João Ricardo (em recuperação após cirurgia no ombro), Marinho (entorse no tornozelo esquerdo), Rodrigo Santos (estiramento ligamentar no joelho esquerdo) e Lucca Prior (pubalgia).
Delegação do Fortaleza embarca para confronto decisivo contra o Bragantino
O Tricolor embarcou com 24 jogadores para a partida em Bragança Paulista. A principal novidade na lista de relacionados é a presença do lateral-esquerdo Weverson, que não entra em campo desde o fim de agosto.