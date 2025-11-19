Fortaleza nunca venceu o Bahia como visitante pelo Campeonato Brasileiro

Fortaleza nunca venceu o Bahia como visitante pelo Campeonato BrasileiroO Leão do Pici já visitou o Esquadrão em dez ocasiões pelo Brasileiro, sendo seis pela Série A e quatro pela Série B
Além de toda a importância esportiva que a partida representa para o Fortaleza, o duelo contra o Bahia pode dar fim a um jejum histórico envolvendo os dois clubes. Isso porque o Leão do Pici nunca conseguiu derrotar o Esquadrão atuando como visitante em jogos do Campeonato Brasileiro, seja da Série A ou da Série B.
Foram dez jogos nesta condição, sendo seis pela elite nacional (2003, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024) e quatro pela Segundona (2004, 2008 e 2009). Ao todo, o Bahia venceu em seis ocasiões – cinco delas em duelos da primeira divisão – e empatou quatro vezes. Os dados são do portal OGol.
Apesar disso, o Tricolor do Pici já conseguiu superar o Bahia em Salvador em outros torneios. A última vitória do Leão como visitante diante do Esquadrão, inclusive, aconteceu em 2023, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Antes, o clube cearense contabilizava um triunfo, obtido em 1982, pelo Torneio dos Campeões.
Recorte geral é equilibrado
Considerando o retrospecto completo, o histórico de confrontos entre Fortaleza e Bahia é equilibrado. O embate desta quinta-feira, 20, será o 50º envolvendo Leão e Esquadrão – nos 49 jogos anteriores, o time baiano venceu 19, enquanto o cearense triunfou 14 vezes, além de 16 empates.
