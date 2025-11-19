Fortaleza embarca para enfrentar o Bahia sem Brítez, mas com Benevenuto; veja lista

Fortaleza embarca para enfrentar o Bahia sem Brítez, mas com Benevenuto; veja listaO Leão do Pici encara o Esquadrão nesta quinta-feira, 20, às 18 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pelo Brasileirão
O Fortaleza encerrou sua preparação visando o importante duelo contra o Bahia e embarcou para Salvador na tarde desta quarta-feira, 19, com 24 jogadores na delegação. Entre as novidades está o zagueiro Marcelo Benevenuto, que foi relacionado pela primeira vez desde que retornou ao Leão do Pici.
Por outro lado, o técnico Martín Palermo terá alguns desfalques relevantes. Brítez, embora recuperado de uma pneumonia, está em transição física e permaneceu na capital cearense. De acordo com o comunicado divulgado pelo Tricolor, o defensor argentino “apresenta boa evolução e segue em acompanhamento pelo Departamento Médico do Clube”.
Outro que desfalca o Fortaleza é Kuscevic. O zagueiro atuou pela seleção chilena na recente Data Fifa, em amistosos disputados na Rússia, e não conseguirá chegar a tempo para a partida diante do Bahia. A diretoria tricolor até tentou viabilizar a presença do defensor, mas a logística complicada acabou sendo um empecilho.
Para completar a lista de ausências, estão Lucas Sasha, suspenso, e os atletas em tratamento no Departamento Médico: João Ricardo (em recuperação após cirurgia no ombro direito); Marinho (entorse no tornozelo esquerdo); Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo); Lucca Prior (pubalgia).
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre
- Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Bruno Pacheco e Diogo Barbosa
- Zagueiros: Marcelo Benevenuto, Gastón Ávila e Lucas Gazal
- Meio-campistas: Lucas Crispim, Pablo Roberto, Pochettino, Rossetto, Pierre e Matheus Pereira
- Atacantes: Allanzinho, Adam Bareiro, Lucero, Deyverson, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes e Herrera