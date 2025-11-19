Fortaleza embarca para enfrentar o Bahia sem Brítez, mas com Benevenuto; veja lista

O Leão do Pici encara o Esquadrão nesta quinta-feira, 20, às 18 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pelo Brasileirão

O Fortaleza encerrou sua preparação visando o importante duelo contra o Bahia e embarcou para Salvador na tarde desta quarta-feira, 19, com 24 jogadores na delegação. Entre as novidades está o zagueiro Marcelo Benevenuto, que foi relacionado pela primeira vez desde que retornou ao Leão do Pici.

Por outro lado, o técnico Martín Palermo terá alguns desfalques relevantes. Brítez, embora recuperado de uma pneumonia, está em transição física e permaneceu na capital cearense. De acordo com o comunicado divulgado pelo Tricolor, o defensor argentino “apresenta boa evolução e segue em acompanhamento pelo Departamento Médico do Clube”.