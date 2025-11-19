Ex-Fortaleza, Pol Fernández rescinde com Godoy Cruz após rebaixamento, diz imprensa argentina

Contratado em junho, volante encerra a segunda passagem pelo clube, onde já havia atuado entre 2015 e 2018

Ex-Fortaleza, o volante Pol Fernández vai voltar a ficar livre no mercado nos próximos dias. De acordo com os jornalistas argentinos César Luis Merlo e Juan Esteban Suraci, o jogador decidiu rescindir contrato com o Godoy Cruz após o rebaixamento do clube à segunda divisão. A queda foi confirmada no último sábado, 15, após o empate por 1 a 1 com o Deportivo Riestra.

Contratado em junho, Pol encerra a segunda passagem pelo Godoy Cruz, onde já havia atuado entre 2015 e 2018. Com a saída, o meio-campista de 34 anos buscará um novo clube para a temporada de 2026.