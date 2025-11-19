Bahia x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Brítez e Jean Lucas disputam lance no jogo Fortaleza x Bahia, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Rafael Rodrigues/ECBahia

Lutando por sua sobrevivência na Série A, o Fortaleza visita o Bahia nesta quinta-feira, 20, às 18 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 34ª rodada, em mais um duelo recheado de tensão. Vivendo um cenário dramático na tabela, o Leão do Pici não tem mais margem para erros, já que qualquer tropeço pode ser fatal na luta contra o rebaixamento. Bahia x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Leão O Tricolor é o atual vice-lanterna da elite nacional e iniciou a rodada com cinco pontos a menos que o Santos, então primeiro time fora do Z-4. Restando somente cinco partidas para o término do Brasileirão, a equipe cearense precisa, obrigatoriamente, protagonizar uma arrancada histórica para sonhar com a permanência.



Projetando a margem dos 43 pontos como relativamente segura contra o rebaixamento – o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indica 18,8% de risco –, os comandados do técnico Martín Palermo precisam de quatro vitórias em cinco jogos, o que representa um aproveitamento de 80%.

Em campo, o Tricolor protagoniza seu melhor momento. São cinco jogos de invencibilidade, sendo quatro empates consecutivos – em três deles, contra Santos, Ceará e Grêmio, o Leão saiu na frente do placar e teve chances claras para ampliar a vantagem, mas não mostrou eficiência e amargou resultados frustrantes.

Para o duelo em Salvador, Palermo terá alguns problemas no sistema defensivo, sobretudo na zaga. Brítez, em transição física após se recuperar de uma pneumonia, e Kuscevic, voltando de amistosos na Rússia pela seleção chilena, estão fora do jogo. Outro desfalque de peso é o volante Lucas Sasha, titular absoluto do meio-campo, que está suspenso.

Além do trio citado, há outros quatro jogadores em tratamento no departamento médico do Leão: João Ricardo (em recuperação após cirurgia no ombro direito); Marinho (entorse no tornozelo esquerdo); Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo); Lucca Prior (pubalgia). Por outro lado, o zagueiro Marcelo Benevenuto foi relacionado pela primeira vez desde que retornou ao Pici.



Bahia x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto Na história, Fortaleza e Bahia se enfrentaram 49 vezes, com 14 vitórias do Leão, 19 do Esquadrão, além de 16 empates. Como visitante, o Tricolor do Pici nunca venceu o Bahia pela elite do Campeonato Brasileiro: foram seis jogos nesta condição, com cinco triunfos do time baiano e um empate. Bahia x Fortaleza pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro "O duelo na Fonte Nova é fundamental para o Fortaleza se manter vivo nas rodadas finais da Série A. Por mais que permaneça com chances matemáticas, um novo revés significaria um abalo moral relevante para os próximos jogos, além da necessidade de ficar de olho nos resultados dos concorrentes. O Bahia, com a necessidade de ganhar para voltar ao G-5, deve se lançar ao ataque, o que abriria espaços para o Fortaleza explorar contra-ataques em velocidade, uma das marcas do trabalho de Palermo. Mas será necessário também atenção à defesa para evitar erros e frear o forte ataque do Esquadrão, que é um ótimo mandante", avaliou o jornalista do Esportes O POVO.