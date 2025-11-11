Próximo rival do Fortaleza, Atlético-MG está invicto em casa sob o comando de Sampaoli

Próximo rival do Fortaleza, Atlético-MG está invicto em casa sob o comando de SampaoliDesde o retorno de Jorge Sampaoli — apresentado para sua segunda passagem no Alvinegro no dia 6 de setembro — o Galo disputou nove jogos em sua arena
Em momento delicado da temporada e precisando vencer, o Fortaleza visita o Atlético-MG nesta quarta-feira, 12, na Arena MRV, em Minas Gerais, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Caso vença o Galo, o Leão ficará a dois pontos de deixar o Z-4. No entanto, existe um obstáculo até esse triunfo: a série invicta dos mineiros atuando em seus domínios.
Desde o retorno de Jorge Sampaoli — apresentado para sua segunda passagem no Alvinegro no dia 6 de setembro — o Galo disputou nove jogos em sua arena e está invicto.
Ao todo, neste período, os mineiros conquistaram três empates e seis vitórias — sendo que três dessas foram conquistadas nos últimos três jogos.
Outro número que chama a atenção na equipe de Sampaoli é a solidez defensiva atuando na capital mineira. Neste mesmo recorte, foram somente quatro gols sofridos e 14 marcados. Para efeito de comparação, nos últimos nove jogos do Fortaleza longe de casa, o Leão até marcou oito vezes, mas sofreu 15 tentos.
Para além do recorte do argentino, o Atlético já vinha fazendo uma campanha excelente na Arena MRV. Durante todo o ano de 2025, nos 32 jogos disputados na praça esportiva, foram 19 vitórias conquistadas, nove empates e quatro derrotas.
Destes resultados adversos, somente um foi pela Série A, quando foram superados por 3 a 1 pelo Grêmio, em duelo da 20ª rodada.