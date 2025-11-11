Próximo rival do Fortaleza, Atlético-MG está invicto em casa sob o comando de Sampaoli

Sampaoli retornou ao Galo no último mês de setembro / Crédito: Pedro Souza/Atlético

Em momento delicado da temporada e precisando vencer, o Fortaleza visita o Atlético-MG nesta quarta-feira, 12, na Arena MRV, em Minas Gerais, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Caso vença o Galo, o Leão ficará a dois pontos de deixar o Z-4. No entanto, existe um obstáculo até esse triunfo: a série invicta dos mineiros atuando em seus domínios. Desde o retorno de Jorge Sampaoli — apresentado para sua segunda passagem no Alvinegro no dia 6 de setembro — o Galo disputou nove jogos em sua arena e está invicto.