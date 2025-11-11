Fortaleza viaja com 24 jogadores para enfrentar Atlético-MG; Guzman é novidade

Meia colombiano ficou fora do banco de reservas nas últimas três partidas e volta a ser convocado por Palermo para a partida desta quarta-feira, 12, em Belo Horizonte (MG)

O Fortaleza embarcou, na tarde desta terça-feira, 11, com destino a Belo Horizonte (MG), onde vai enfrentar o Atlético-MG, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Desfalcado, o Leão conta com Guzman e Allanzinho como novidades na lista para a partida desta quarta-feira, 12, às 20h30min, na Arena MRV.

O técnico Martín Palermo não pode contar com o zagueiro Brítez, o volante Matheus Pereira e o atacante Adam Bareiro, suspensos. Além deles, o goleiro João Ricardo, o zagueiro Benevenuto, o volante Rodrigo e o atacante Marinho seguem em recuperação de lesões.

Com a baixa na zaga, o jovem Cristovam volta a ser relacionado e será opção no banco, com Lucas Gazal e Gastón Ávila como titulares. O colombiano Guzman, que ficou fora do banco de reservas contra Santos, Ceará e Grêmio, volta a aparecer entre os convocados, a exemplo do atacante Allanzinho.

O Tricolor realizou o último treino antes da partida na manhã desta terça, no Centro de Excelência Alcides Santos, e seguiu viagem no começo da tarde, em voo fretado.