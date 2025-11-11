Fortaleza tem sete desfalques confirmados contra o Atlético-MG

Leão visita o Galo na noite desta quarta-feira, 12, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão

Contra o Imortal, o defensor Emanuel Brítez e o atacante Adam Bareiro receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática. Já o meia Matheus Pereira foi expulso com cartão vermelho direto e também desfalca a equipe diante do Galo.

Após o amargo empate diante do Grêmio , o Fortaleza volta a campo já nesta quarta-feira, 12, para enfrentar o Atlético-MG, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada na Arena MRV, às 20h30min. Para o confronto, Martin Palermo terá três novas baixas, além de quatro jogadores que seguem no departamento médico.

Com isso, Palermo deve ter Kuscevic e Lucas Gazal como opções para a vaga de Brítez, enquanto Lucero e Deyverson disputam espaço no comando de ataque no lugar de Bareiro. No meio de campo, Lucas Sasha e Pierre aparecem como alternativas para substituir Matheus Pereira, que vinha se destacando com boas atuações.

Além dessas três ausências, o clube do Pici ainda não conta com João Ricardo, Marinho, Benevenuto e Rodrigo, todos em recuperação no departamento médico. As baixas aumentam o desafio do Fortaleza de Martin Palermo, que precisa de uma campanha perfeita nesta reta final de campeonato para tentar se livrar da zona de rebaixamento.

Depois de encarar o Atlético-MG, o Leão do Pici terá mais dois jogos fora de casa, contra Bahia e RB Bragantino.