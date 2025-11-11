Atlético-MG não terá dois titulares para o duelo contra o Fortaleza; veja desfalques

Junior Alonso desfalca o Atlético-MG devido a Data-Fifa / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

O Atlético-MG terá sete desfalques, sendo dois de maior importância, para o duelo contra o Fortaleza, que acontece nesta quarta-feira, 12, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Neste confronto, que é válido ainda pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Jorge Sampaoli não contará com Alan Franco e Junior Alonso, ambos convocados por seus países para esta Data-Fifa. O meio-campista e o zagueiro, ambos titulares indiscutíveis sob o comando do técnico argentino, irão defender as seleções do Equador e do Paraguai, respectivamente, nesta rodada de amistosos. La Tricolor encara o Canadá na quinta-feira, 13, às 21h30min, enquanto a Albirroja duela contra os Estados Unidos, no dia 15 e o México, no dia 18.

Ainda no DM estão os também atacantes Tomás Cuello, que rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo ainda em setembro, e Caio Maia, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito após uma entorse. Retornos do Atlético-MG para o confronto: Apesar da lista extensa de desfalques, o Alvinegro terá o retorno de dois titulares para o duelo contra o Fortaleza. O meio-campista Bernard e o zagueiro Ruan Tressoldi voltam a ser opções para Jorge Sampaoli após cumprirem suspensão automática contra o Sport, em jogo que aconteceu nesse sábado, 8.