Atlético-MG não terá dois titulares para o duelo contra o Fortaleza; veja desfalques

Atlético-MG não terá dois titulares para o duelo contra o Fortaleza; veja desfalquesAo todo, o time terá sete baixas, divididas entre convocações e lesões para o confronto; dois titulares também retornam para o jogo
O Atlético-MG terá sete desfalques, sendo dois de maior importância, para o duelo contra o Fortaleza, que acontece nesta quarta-feira, 12, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Neste confronto, que é válido ainda pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Jorge Sampaoli não contará com Alan Franco e Junior Alonso, ambos convocados por seus países para esta Data-Fifa.
O meio-campista e o zagueiro, ambos titulares indiscutíveis sob o comando do técnico argentino, irão defender as seleções do Equador e do Paraguai, respectivamente, nesta rodada de amistosos. La Tricolor encara o Canadá na quinta-feira, 13, às 21h30min, enquanto a Albirroja duela contra os Estados Unidos, no dia 15 e o México, no dia 18.
Além da dupla de titulares, o também zagueiro Iván Román desfalca o Galo devido à convocação para representar a seleção chilena. O jovem defensor de 19 anos não é um titular absoluto no esquema de Sampaoli, mas costuma ser acionado na hora de cobrir a ausência de um dos três defensores que formam a zaga titular.
Devido a lesões, o Atlético-MG não poderá contar com outros quatro atletas. O zagueiro Lyanco, um dos principais nomes do clube na temporada, rompeu o tendão de aquiles em outubro e não atua mais em 2025. Além dele, o atacante Júnior Santos é outro que não estará à disposição do time mineiro para o duelo.
O camisa 37 foi a compra mais cara da equipe na temporada, mas nunca conseguiu se firmar como titular, realizando somente três partidas na onzena inicial. No dia 27 de setembro, o jogador rompeu o tendão adutor da coxa direita nos acréscimos da partida contra o Mirassol e não atua desde então.
Ainda no DM estão os também atacantes Tomás Cuello, que rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo ainda em setembro, e Caio Maia, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito após uma entorse.
Retornos do Atlético-MG para o confronto:
Apesar da lista extensa de desfalques, o Alvinegro terá o retorno de dois titulares para o duelo contra o Fortaleza. O meio-campista Bernard e o zagueiro Ruan Tressoldi voltam a ser opções para Jorge Sampaoli após cumprirem suspensão automática contra o Sport, em jogo que aconteceu nesse sábado, 8.
Mesmo não sendo mais o explosivo jogador que foi crucial na conquista da Libertadores atleticana em 2013, Bernard mantém seu status de titular devido à qualidade que adiciona ao meio-campo do Galo, enquanto Ruan dá consistência ao trio de zaga utilizado pela equipe mineira.