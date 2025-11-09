Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Fortaleza e Grêmio vão a campo pelo Brasileirão

Times se enfrentam hoje, 9, às 20h30min, na Arena Castelão (CE), em partida da 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Autor João Pedro Oliveira
Tipo Notícia

Fortaleza e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 9 de novembro (9/11), em jogo da 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Crispim, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Grêmio

4-3-3: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius. Téc: Sidnei Lobo

