Escalação: como Fortaleza e Grêmio vão a campo pelo Brasileirão

Fortaleza e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 9 de novembro (9/11), em jogo da 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Crispim, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
Grêmio
4-3-3: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius. Téc: Sidnei Lobo