AO VIVO: transmissão com imagens de Hiroos Cariri x Fortaleza pelo Cearense Feminino

Leoas e time caririense se enfrentam a partir das 9h30min deste sábado, 8. TV O POVO (48.2) e YouTube do Esportes O POVO transmitem jogo ao vivo
Iara Costa
Repórter do caderno de Esportes
Em busca de consagrar uma temporada histórica com a conquista do Estadual, o Fortaleza dará neste sábado, 8, às 9h30min, no estádio Inaldão, em Barbalha, o primeiro passo diante do Hiroos Cariri em busca de uma vaga na final do Campeonato Cearense Feminino. Veja transmissão ao vivo e com imagens:

O duelo será exibido pela TV O POVO (48.2) e pelo YouTube do Esportes O POVO a partir das 9h20min, com narração de Alessandro Oliveira e comentários de Iara Costa.

Assista à transmissão com imagens de Hiroos Cariri x Fortaleza:

 

