Análise tática: como joga o Santos de Vojvoda, rival do Fortaleza na Série A

Análise tática: como joga o Santos de Vojvoda, rival do Fortaleza na Série ATreinado por Vojvoda, o Peixe apresentou melhora em comportamentos táticos nas últimas partidas pelo Brasileirão, apesar de resultados negativos
Focado em encurtar a distância para sair do Z-4, o Fortaleza visita o Santos neste sábado, 1º, às 16 horas, na Vila Belmiro, em jogo da 31ª rodada da Série A. Na beira do gramado, o Peixe tem Juan Pablo Vojvoda, que comandou o próprio Tricolor entre 2021 e 2025.
Diante do reencontro decisivo, o Esportes O POVO preparou uma análise tática do Alvinegro da Baixada, mapeando os padrões em momentos ofensivos e defensivos e os pontos fortes e fracos da equipe, que está na 16ª posição, com 32 pontos. O Leão de Palermo deverá lidar com o volume ofensivo do adversário e tentar aproveitar erros.
Leia mais
Como o Santos ataca?
Conhecido pela sua intensidade, Vojvoda transformou o Peixe em um time de mais chegada ao ataque, mas que ainda precisa de ajustes na efetividade. Ao progredir, a equipe varia entre os sistemas 4-2-4 ou 3-1-4-2.
No primeiro, a linha de defesa se mantém durante a saída de bola e a tendência é de buscar em avançar pelas pontas, aproveitando da amplitude exercida. Já no segundo, um dos laterais, geralmente o lateral-esquerdo (Escobar ou Souza), é liberado para se tornar um ala, restando, então, três atletas para a primeira fase de construção: os dois zagueiros e Igor Vinicius, lateral-direito.
Nesse caso, o time ganha um reforço extra: a descida de um dos volantes para potencializar uma progressão mais vertical.
Os volantes, por sinal, têm impacto direto na forma do Alvinegro atuar. Com ótima leitura de jogo e refino técnico, Zé Rafael e João Schmidt são responsáveis por ditar o ritmo, seja com passes verticais, arraste, bolas diagonais ou inversões.
Desde a chegada do argentino no comando técnico, algumas características fortes já foram observadas. Entre elas, a utilização dos famosos "zagueiros construtores", que dá mais liberdade para a defesa construir o jogo com passes verticais, além do padrão que os laterais têm de "cair por dentro", deixando a profundidade do último terço para os pontas. Outro costume é a movimentação intensa dos homens de frente.
Esquemas táticos utilizados na fase ofensiva: 4-2-4 ou 3-1-4-2
Como o Santos defende?
Na fase defensiva, o Santos vem utilizando, na maioria dos casos, uma marcação em bloco médio. Claro que, em alguns momentos, a equipe sobe mais suas linhas para pressionar a saída de bola adversária, mas com laterais não tão defensivos, movimentos assim se tornam pouco frequentes. Com isso, o esquema adotado é o 4-4-2.
Sem a bola, o time alvinegro tem alguns padrões bem definidos, como a pressão no portador para forçar passes para trás e os "saltos" dos laterais para evitar progressão pelas pontas.
Esquema tático utilizado na fase defensiva: 4-4-2
Pontos positivos e negativos
Como pontos fortes, o Peixe pode levar a melhor em jogadas trabalhadas utilizando as subidas de Escobar, que costuma fazer boas jogadas associativas com Guilherme e Rollheiser. Além disso, os volantes João Schmidit e Zé Rafael, donos de bons passes e leitura tática, requerem atenção especial. O bom chute de média distância de Rollheiser é outro ponto que exige marcação cerrada.
Por outro lado, o Fortaleza pode focar seus ataques pelo lado esquerdo defensivo do Santos, que tem Escobar mais sacrificado devido às subidas ao ataque. Outra vantagem que pode ser explorada é a realização de passes em profundidade para atacar a defesa paulista.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente