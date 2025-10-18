Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Cruzeiro e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Times se enfrentam hoje, 18, às 21 horas, no Mineirão, em partida da 29ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Autor Mateus Moura
Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 18 de outubro (18/10), em jogo da 29ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Cruzeiro

4-4-2: Léo Aragão; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Gabigol. Téc: Léo Jardim

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco; Rodrigo, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Lucero e Breno Lopes. Téc: Palermo

