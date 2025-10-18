Escalação: como Cruzeiro e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Cruzeiro e Fortaleza vão a campo pelo BrasileirãoTimes se enfrentam hoje, 18, às 21 horas, no Mineirão, em partida da 29ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 18 de outubro (18/10), em jogo da 29ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Cruzeiro
4-4-2: Léo Aragão; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Gabigol. Téc: Léo Jardim
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco; Rodrigo, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Lucero e Breno Lopes. Téc: Palermo