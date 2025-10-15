Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Fortaleza e Vasco vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Fortaleza e Vasco vão a campo pelo Brasileirão

Times se enfrentam hoje, 15, às 21h30min, na Arena Castelão, em partida da 28ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fortaleza e Vasco se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo da 28ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Rodrigo, Gúzman, Pochettino; Lucero e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Vasco

4-4-2: Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira. Téc: Fernando Diniz

+ Confira notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar