Escalação: como Fortaleza e Vasco vão a campo pelo Brasileirão

Fortaleza e Vasco se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo da 28ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Rodrigo, Gúzman, Pochettino; Lucero e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
Vasco
4-4-2: Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira. Téc: Fernando Diniz