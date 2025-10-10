Fortaleza enfrenta o Sport na final da Copa Maria Bonita em temporada históricaTaça da primeira edição do certame regional será disputada neste sábado, 11, às 16h30min, na Arena Pernambuco
Em uma temporada já marcada pelo acesso inédito à Série A1 do Brasileirão Feminino, o Fortaleza tem mais uma decisão pela frente. Neste sábado, 11, às 16h30min, as Leoas enfrentam o Sport na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), pela final da Copa Maria Bonita. A partida terá transmissão da Rede Globo e do canal GOAT.
A campanha do Tricolor em 2025 vem sendo uma das mais consistentes de sua história recente. Em 17 partidas disputadas entre o torneio regional, a Copa do Brasil, o Brasileirão A2 — no qual conquistou o acesso — e o Campeonato Cearense, o time soma dez vitórias e sete empates, mantendo-se invicto. O desempenho ofensivo também impressiona: são 49 gols marcados e apenas 13 sofridos, e os números refletem na Copa Maria Bonita.
O Fortaleza chega à final com três triunfos, nove tentos anotados e apenas um sofrido. Na fase de grupos, o time comandado por Erandir venceu Sampaio Corrêa-MA e Confiança-SE sem grandes dificuldades.
Já na semifinal, diante do Bahia, o confronto foi mais equilibrado, mas o gol de Natália — maior artilheira da história das Leoas — garantiu a vitória e o passaporte para a final. O treinador tricolor celebrou o resultado e destacou o empenho do grupo antes da decisão.
“Feliz pela classificação. A equipe se empenhou. Sabia que íamos pegar um adversário difícil, com muita qualidade, por isso estudamos bem o Bahia e, taticamente, fizemos uma grande partida, nos superamos. Conseguimos nossa classificação e o pensamento agora é de descanso para a final contra o Sport. Não temos tanto tempo até a partida, mas vamos recuperar as jogadoras para que estejam 100% para o jogo de sábado”, afirmou Erandir.
O desafio fora de casa promete ser equilibrado. Além do pouco tempo de recuperação, o Fortaleza terá o fator torcida contra. O Sport, mesmo rebaixado na Série A1 do Brasileirão, também vive boa fase. Na Copa do Brasil Feminina, eliminou Manaus e Realidade Jovem até cair nas quartas de final para o Palmeiras. Já na Copa Maria Bonita, soma três vitórias, 20 gols marcados e nenhum sofrido.
Sem desfalques importantes, o Tricolor aposta novamente na força ofensiva para buscar mais um título na temporada. Natália e Tainá — recém-convocada para a Seleção sub-20 — seguem como principais referências do ataque tricolor e também disputam a artilharia do torneio.
Depois da final, as Leoas ainda terão pela frente o Campeonato Cearense, competição que fecha o calendário do futebol feminino estadual em 2025.