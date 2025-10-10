Fortaleza enfrenta o Sport na final da Copa Maria Bonita

O Fortaleza venceu o Bahia nas semifinais da Copa Maria Bonita e enfrenta o Sport na final do torneio feminino. / Crédito: Paulo Matheus/Fortaleza EC

Em uma temporada já marcada pelo acesso inédito à Série A1 do Brasileirão Feminino, o Fortaleza tem mais uma decisão pela frente. Neste sábado, 11, às 16h30min, as Leoas enfrentam o Sport na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), pela final da Copa Maria Bonita. A partida terá transmissão da Rede Globo e do canal GOAT. A campanha do Tricolor em 2025 vem sendo uma das mais consistentes de sua história recente. Em 17 partidas disputadas entre o torneio regional, a Copa do Brasil, o Brasileirão A2 — no qual conquistou o acesso — e o Campeonato Cearense, o time soma dez vitórias e sete empates, mantendo-se invicto. O desempenho ofensivo também impressiona: são 49 gols marcados e apenas 13 sofridos, e os números refletem na Copa Maria Bonita.