Corrida de rua organizada pelo Fortaleza acontece neste domingo, 12

Corrida de rua organizada pelo Fortaleza acontece neste domingo, 12O clube estima que cerca de 5 mil pessoas estão inscritas para o evento que terá categorias de 5 km e 10 km
A segunda edição da Corrida do Laion, evento oficial do Fortaleza, acontece neste domingo, 12, na Arena Castelão. Com largada é prevista para às 6 horas, o clube estima que cerca de 5 mil pessoas estão inscritas para o evento que terá categorias de 5 km e 10 km, além de uma prova infantil chamada de "Corridinha".
O trajeto da distância dos 5 km se inicia na esplanada do estádio, segue pelo setor sul da praça esportiva, desce para a área externa e segue em direção à avenida do Contorno. Os atletas passarão por toda a via e retornarão ao estádio para circular pelo estacionamento interno. Após a passagem pelo estacionamento, os atletas correm novamente pela parte sul da explanada e entram no estádio, fazendo um contorno pelas arquibancadas inferiores e encerrando a corrida na área externa da Arena.
Nos 10 km, os corredores, ao invés de percorrerem somente a avenida do Contorno, fazem um desvio pela avenida Alberto Craveiro antes de retornarem ao estádio. Fora a passagem pela via, as outras partes circuito seguem as mesmas.
As inscrições para a corrida podem ser feitas através do site Sportic e os kits serão retirados na Loja da Corrida do Laion, no Shopping RioMar Kennedy, na avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy. As retiradas podem ser feitas na sexta-feira, 10, entre 10 e 21 horas, enquanto no sábado, 11, estarão disponíveis entre 10 e 18 horas.
Para aqueles que irão ao evento com veículo próprio, o estacionamento abrirá às 4 horas e se encerrará às 5 horas.
Serviço:
2ª corrida do Laion
- Onde: Arena Castelão, Alberto Craveiro 2901
- Quando: 12 de outubro de 2025
- Valores: 160 reais para sócio torcedor e 170 para não associados
- Retirada de kits: Shopping RioMar Kennedy, avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100