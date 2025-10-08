Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corrida de rua organizada pelo Fortaleza acontece neste domingo, 12

Corrida de rua organizada pelo Fortaleza acontece neste domingo, 12

O clube estima que cerca de 5 mil pessoas estão inscritas para o evento que terá categorias de 5 km e 10 km
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A segunda edição da Corrida do Laion, evento oficial do Fortaleza, acontece neste domingo, 12, na Arena Castelão. Com largada é prevista para às 6 horas, o clube estima que cerca de 5 mil pessoas estão inscritas para o evento que terá categorias de 5 km e 10 km, além de uma prova infantil chamada de "Corridinha".

O trajeto da distância dos 5 km se inicia na esplanada do estádio, segue pelo setor sul da praça esportiva, desce para a área externa e segue em direção à avenida do Contorno. Os atletas passarão por toda a via e retornarão ao estádio para circular pelo estacionamento interno. Após a passagem pelo estacionamento, os atletas correm novamente pela parte sul da explanada e entram no estádio, fazendo um contorno pelas arquibancadas inferiores e encerrando a corrida na área externa da Arena.

Nos 10 km, os corredores, ao invés de percorrerem somente a avenida do Contorno, fazem um desvio pela avenida Alberto Craveiro antes de retornarem ao estádio. Fora a passagem pela via, as outras partes circuito seguem as mesmas.

Leia mais

As inscrições para a corrida podem ser feitas através do site Sportic e os kits serão retirados na Loja da Corrida do Laion, no Shopping RioMar Kennedy, na avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy. As retiradas podem ser feitas na sexta-feira, 10, entre 10 e 21 horas, enquanto no sábado, 11, estarão disponíveis entre 10 e 18 horas.

Para aqueles que irão ao evento com veículo próprio, o estacionamento abrirá às 4 horas e se encerrará às 5 horas.

Serviço:  

2ª corrida do Laion

  • Onde: Arena Castelão, Alberto Craveiro 2901
  • Quando: 12 de outubro de 2025
  • Valores: 160 reais para sócio torcedor e 170 para não associados
  • Retirada de kits: Shopping RioMar Kennedy, avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar