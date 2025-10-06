Fortaleza lança camisa alusiva ao Outubro Rosa

Parte da renda sobre a venda das camisas será doado a instituições que auxiliam no tratamento do câncer de mama / Crédito: Cleyton Saldanha / Volt Sport / Fortaleza EC

O Fortaleza lançou, na tarde desta segunda-feira, 6, a camisa que homenageia o Outubro Rosa, mês do combate e prevenção ao câncer de mama e também do câncer de colo do útero. Parte do valor arrecadado com a venda das camisas será destinada a organizações que oferecem suporte a mulheres em tratamento e que desenvolvem ações voltadas à prevenção da doença. A camisa tem como tom predominante um rosa mais claro, tendo a gola e as mangas da camisa com um tom mais escuro. Nas costas, o novo uniforme conta uma mensagem escrita: "Jogue bem, previna-se!". O emblema do Fortaleza e o símbolo da Volt, fornecedora de materiais do clube, também apresentam uma tonalidade rosa.

A camisa tem composição feita em 100% poliéster e proteção contra raios solares e propriedades térmicas e já está disponível para compra tanto de maneira presencial, como de forma online, com o valor de R$ 259,99. Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, o Fortaleza chamou três torcedoras que venceram a doença para compartilhar suas histórias.