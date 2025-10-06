Fortaleza lança camisa alusiva ao Outubro Rosa

Fortaleza lança camisa alusiva ao Outubro Rosarte do valor arrecadado com a venda das camisas será destinada a organizações que oferecem suporte a mulheres em tratamento e que desenvolvem ações voltadas à prevenção da doença
O Fortaleza lançou, na tarde desta segunda-feira, 6, a camisa que homenageia o Outubro Rosa, mês do combate e prevenção ao câncer de mama e também do câncer de colo do útero. Parte do valor arrecadado com a venda das camisas será destinada a organizações que oferecem suporte a mulheres em tratamento e que desenvolvem ações voltadas à prevenção da doença.
A camisa tem como tom predominante um rosa mais claro, tendo a gola e as mangas da camisa com um tom mais escuro. Nas costas, o novo uniforme conta uma mensagem escrita: "Jogue bem, previna-se!". O emblema do Fortaleza e o símbolo da Volt, fornecedora de materiais do clube, também apresentam uma tonalidade rosa.
A camisa tem composição feita em 100% poliéster e proteção contra raios solares e propriedades térmicas e já está disponível para compra tanto de maneira presencial, como de forma online, com o valor de R$ 259,99.
Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, o Fortaleza chamou três torcedoras que venceram a doença para compartilhar suas histórias.
Câncer de mama no Estado do Ceará
O Ceará somou 660 casos de câncer de mama em 2024. A informação foi divulgada no lançamento da campanha “De Outubro a Outubro Rosa”, em evento realizado no Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará (IPC), pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), nesta quinta-feira, 2.
A campanha visa ampliar a conscientização sobre a prevenção e o autocuidado ao longo de todo o ano, estimulando a realização de exames de mamografia e reforçando a importância do diagnóstico precoce.
A Sesa registrou um incremento de 13% no número de mamografias realizadas no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, saltando de 43 mil para 48,8 mil exames realizados nos primeiros seis meses dos anos. Durante o ano de 2024 foram realizadas 80 mil mamografias.