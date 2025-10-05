Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Juventude e Fortaleza vão a campo pela Série A do Brasileirão

Times se enfrentam hoje, 5, às 18h30min, no Alfredo Jaconi (RS), em partida da 27ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Juventude e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 5 de outubro (5/10), em jogo da 27ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada no Alfredo Jaconi (RS) às 18h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Juventude
4-4-2: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Ewerthon; Jadson, Sforza, Luis Mandaca e Lucas Fernandes; Rafael Bilu e Gilberto. Téc: Thiago Carpini

Fortaleza
4-3-3: Brenno; Eros Mancuso, Brítez, Kuscevic e Ávila; Sasha, Rossetto e Matheus; Herrera, Breno Lopes e Deyverson; Tec: Martín Palermo

