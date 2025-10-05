Escalação: como Ceará x Santos vão a campo pela Série A do Brasileirão

Escalação: como Ceará x Santos vão a campo pela Série A do BrasileirãoTimes se enfrentam hoje, 5, às 18h30min, na Arena Castelão(CE), em partida da 27ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Ceará e Santos se enfrentam hoje, domingo, 5 de outubro (5/10), em jogo da 27ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão (CE) às 20h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Téc: Léo Condé
Santos
4-4-2: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Alexis Duarte, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt, Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico:Juan Pablo Vojvoda
+ Confira notícias sobre o Ceará Sporting ClubDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente