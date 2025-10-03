Fortaleza estreia diante do Sampaio Corrêa na Copa Maria Bonita mirando título regional

Fortaleza estreou com vitória elástica no Campeonato Cearense Feminino 2025 / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

Após alcançado o acesso à Série A1 do Brasileirão, o Fortaleza inicia neste sábado, 4, a busca por mais um grande êxito na temporada: o título da Copa Maria Bonita. Às 19h30min, as Leoas do Pici dão o pontapé inicial pelo Grupo C do certame regional, na segunda rodada da competição, ao enfrentar o Sampaio Corrêa na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). O torneio e a busca pelo troféu não prometem ser fáceis, já que o melhor time de cada estado nordestino também possui a mesma meta de ser campeão. O Tricolor do Pici dará o primeiro passo diante do Sampaio Corrêa, que venceu o Confiança por 3 a 2 na primeira rodada.

Dividido em três grupos de três times, se classificam para as semifinais os melhores de cada chave e o segundo melhor geral. Em jogo único, elas estão agendadas para ocorrer no dia 09 de outubro, enquanto a grande final está marcada para o dia 11 de outubro, às 16h30min. As Leoas chegam, desde os embates iniciais, com força para a competição. Na lista de relacionadas para o embarque rumo à Pernambuco, o técnico Erandir convocou as principais atletas da temporada. O único grande desfalque do último jogo do time tricolor — sendo este a goleada no Cearense diante do The Blessed — para a competição será a volante Leidiane, que dará vaga para Geovana. A expectativa, então, é de uma boa participação tricolor já que, até o momento, o time está invicto na temporada. Em 14 partidas disputadas, foram somadas sete vitórias e sete empates, com expressivo saldo de 40 gols marcados e apenas 12 sofridos. A atacante Jhow lidera a artilharia das Leoas com sete gols, seguida por Natália e Tainá, com seis cada. A meia Andressa Anjos completa a lista das principais goleadoras, com cinco gols. Por esse prognóstico, o técnico do grupo, Erandir, espera fazer uma boa disputa, o que também poderia fortalecer o time para o restante da temporada, quando buscará também o título no Campeonato Cearense.

"A expectativa é das melhores. Vamos enfrentar duas equipes que estiveram na elite este ano, o que permitirá uma boa comparação de desempenho. A preparação foi intensa e bem executada. Estamos confiantes para fazer uma grande competição", salientou ele. Quem também destacou a importância da competição e do torneio foi a lateral Bruna. Para ela, apesar da importância do acesso, o momento agora é de foco completo na busca pelos títulos no Estadual e no Regional. "Sabemos da importância de estar na elite, foi um marco histórico, mas esse momento já passou. Agora é foco total. Estreamos com goleada no Campeonato Cearense e queremos manter o ritmo. A Copa Maria Bonita é um torneio especial, que valoriza o futebol feminino nordestino, e vamos em busca do título", frisou a defensora.