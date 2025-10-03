Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza estreia diante do Sampaio Corrêa na Copa Maria Bonita mirando título regional

Leoas irão estrear na competição neste sábado, 4, às 19h30min, na Arena Pernambuco
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Após alcançado o acesso à Série A1 do Brasileirão, o Fortaleza inicia neste sábado, 4, a busca por mais um grande êxito na temporada: o título da Copa Maria Bonita. Às 19h30min, as Leoas do Pici dão o pontapé inicial pelo Grupo C do certame regional, na segunda rodada da competição, ao enfrentar o Sampaio Corrêa na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

O torneio e a busca pelo troféu não prometem ser fáceis, já que o melhor time de cada estado nordestino também possui a mesma meta de ser campeão. O Tricolor do Pici dará o primeiro passo diante do Sampaio Corrêa, que venceu o Confiança por 3 a 2 na primeira rodada.

Dividido em três grupos de três times, se classificam para as semifinais os melhores de cada chave e o segundo melhor geral. Em jogo único, elas estão agendadas para ocorrer no dia 09 de outubro, enquanto a grande final está marcada para o dia 11 de outubro, às 16h30min.

As Leoas chegam, desde os embates iniciais, com força para a competição.  Na lista de relacionadas para o embarque rumo à Pernambuco, o técnico Erandir convocou as principais atletas da temporada. O único grande desfalque do último jogo do time tricolor — sendo este a goleada no Cearense diante do The Blessed — para a competição será a volante Leidiane, que dará vaga para Geovana.

A expectativa, então, é de uma boa participação tricolor já que, até o momento, o time está invicto na temporada. Em 14 partidas disputadas, foram somadas sete vitórias e sete empates, com expressivo saldo de 40 gols marcados e apenas 12 sofridos. A atacante Jhow lidera a artilharia das Leoas com sete gols, seguida por Natália e Tainá, com seis cada. A meia Andressa Anjos completa a lista das principais goleadoras, com cinco gols.

Por esse prognóstico, o técnico do grupo, Erandir, espera fazer uma boa disputa, o que também poderia fortalecer o time para o restante da temporada, quando buscará também o título no Campeonato Cearense. 

"A expectativa é das melhores. Vamos enfrentar duas equipes que estiveram na elite este ano, o que permitirá uma boa comparação de desempenho. A preparação foi intensa e bem executada. Estamos confiantes para fazer uma grande competição", salientou ele.

Quem também destacou a importância da competição e do torneio foi a lateral Bruna. Para ela, apesar da importância do acesso, o momento agora é de foco completo na busca pelos títulos no Estadual e no Regional. 

"Sabemos da importância de estar na elite, foi um marco histórico, mas esse momento já passou. Agora é foco total. Estreamos com goleada no Campeonato Cearense e queremos manter o ritmo. A Copa Maria Bonita é um torneio especial, que valoriza o futebol feminino nordestino, e vamos em busca do título", frisou a defensora.

A Copa Maria Bonita possui transmissão do grupo Globo — em TV aberta, SporTV, Globoplay e GE TV — e do Canal Goat, no Youtube. 

 

