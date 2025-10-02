Escalação: como Fortaleza e São Paulo vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Fortaleza e São Paulo vão a campo pelo BrasileirãoTimes se enfrentam hoje, 2, às 19h30min, na Arena Castelão, em partida da 26ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Fortaleza e São Paulo se enfrentam hoje, quinta-feira, 2 de outubro (2/10), em jogo da 26ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Brítez, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Deyverson e Herrera. Téc: Martín Palermo
São Paulo
4-3-3: Rafael; Cédric Soares, Negrucci, Sabino e Wendell; Luiz Gustavo, Bobadilla e Pablo Maia; Rigoni, Rodriguinho e Tapia. Téc: Hernán Crespo