Análise tática: como joga o São Paulo, rival do Fortaleza na Série A

Hernán Crespo, técnico do São Paulo FC, durante treino do time / Crédito: Erico Leonan / São Paulo FC

Com foco em engatar a segunda vitória consecutiva na Série A, o Fortaleza recebe o São Paulo nesta quinta-feira, 2, às 19h30min, na Arena Castelão, em jogo da 26ª rodada da competição nacional. O duelo argentino à beira do campo, entre os ex-artilheiros Palermo e Crespo, promete um confronto de estratégias.

A partir da saída de bola, a equipe paulista geralmente tem três opções para avançar: investir em jogadas com os alas, acionar Marcos Antônio ou utilizar da dinâmica do terceiro homem. A primeira acontece com certa frequência, mas a prioridade é a segunda, que explora as qualidades do volante. Desde a chegada de Crespo, Marcos ganhou o papel de "ditar o ritmo" e é influente na construção de jogadas, seja pela movimentação ou pela troca de passes com os companheiros de setor, Bobadilla e Alisson. Com um modelo de jogo associativo, o São Paulo raras vezes explora lançamentos e prioriza jogadas curtas, fator que potencializa o camisa 20. São Paulo realizando saída de bola com linha de três e contando com chegada do volante Marcos Antônio Crédito: Reprodução/Premiere

Já a dinâmica do terceiro homem é uma das forças do time do Morumbis. Para progredir, o primeiro homem — geralmente o zagueiro — busca um passe mais distante sem tantos riscos para outro companheiro, geralmente marcado e que exerce o papel de pivô. A partir disso, passa a bola para o terceiro homem, que chega para a jogada de frente e com campo a percorrer, tornando o lance mais limpo, seja para finalização ou para lançar um quarto homem em melhor condição de receber. Esquemas táticos utilizados na fase ofensiva: 3-5-2 ou 3-4-3

Como o São Paulo defende? Na fase defensiva, o São Paulo utiliza, primordialmente, uma linha de cinco, que é fechada após os alas recuarem e se juntarem à trinca de zagueiros. No setor central, a variação é maior: em alguns jogos, apenas os meio-campistas descem e formam uma segunda linha de três, mas há casos de descida do segundo atacante para formar uma linha com quatro atletas, deixando apenas o centroavante mais avançado. Linha de 5 do São Paulo na fase defensiva Crédito: Reprodução/GE TV O time de Crespo também exerce marcação dupla em muitas jogadas. No caso, um jogador cerca na frente, e outro dobra ao lado ou atrás — este geralmente tenta bote surpresa. Os laterais têm características de saltar a marcação para pressionar, fazendo com que os volantes fiquem na cobertura.