Análise tática: como joga o São Paulo, rival do Fortaleza na Série A

Posse de bola e volante "maestro": como joga o São Paulo, rival do Fortaleza na Série ALeão do Pici vai enfrentar um adversário que, apesar dos resultados negativos recentes, mostrou boa evolução tática desde a chegada do técnico Hernán Crespo em junho
Com foco em engatar a segunda vitória consecutiva na Série A, o Fortaleza recebe o São Paulo nesta quinta-feira, 2, às 19h30min, na Arena Castelão, em jogo da 26ª rodada da competição nacional. O duelo argentino à beira do campo, entre os ex-artilheiros Palermo e Crespo, promete um confronto de estratégias.
O Esportes O POVO preparou uma análise tática do time do Morumbis, mapeando os padrões em momentos ofensivos e defensivos e os pontos fortes e fracos. A equipe paulista valoriza a posse de bola, com trocas de passes, tem o volante Marcos Antônio como "maestro" e se defende em linha de cinco.
Como o São Paulo ataca?
Antes acostumado a verticalizar a maioria das jogadas, sob o comando de Luis Zubeldía, o Tricolor mudou o estilo de jogo com a volta de Crespo e se tornou uma equipe mais cadenciada, que não vê "problema" em trocar o máximo de passes possíveis para infiltrar na área adversária. O São Paulo tem a sétima maior média de posse de bola da Série A (52%), segundo o Sofascore.
Essa filosofia já fica evidente na primeira fase de construção de jogo: a saída de bola. Com um esquema de três zagueiros, o time ganha superioridade numérica na saída, aumentando as opções, e conta com defensores que têm bom passe, especialmente Alan Franco e Ferraresi — este está de fora do jogo devido a uma lesão na coxa.
A partir da saída de bola, a equipe paulista geralmente tem três opções para avançar: investir em jogadas com os alas, acionar Marcos Antônio ou utilizar da dinâmica do terceiro homem. A primeira acontece com certa frequência, mas a prioridade é a segunda, que explora as qualidades do volante.
Desde a chegada de Crespo, Marcos ganhou o papel de "ditar o ritmo" e é influente na construção de jogadas, seja pela movimentação ou pela troca de passes com os companheiros de setor, Bobadilla e Alisson. Com um modelo de jogo associativo, o São Paulo raras vezes explora lançamentos e prioriza jogadas curtas, fator que potencializa o camisa 20.
Já a dinâmica do terceiro homem é uma das forças do time do Morumbis. Para progredir, o primeiro homem — geralmente o zagueiro — busca um passe mais distante sem tantos riscos para outro companheiro, geralmente marcado e que exerce o papel de pivô.
A partir disso, passa a bola para o terceiro homem, que chega para a jogada de frente e com campo a percorrer, tornando o lance mais limpo, seja para finalização ou para lançar um quarto homem em melhor condição de receber.
Esquemas táticos utilizados na fase ofensiva: 3-5-2 ou 3-4-3
Como o São Paulo defende?
Na fase defensiva, o São Paulo utiliza, primordialmente, uma linha de cinco, que é fechada após os alas recuarem e se juntarem à trinca de zagueiros. No setor central, a variação é maior: em alguns jogos, apenas os meio-campistas descem e formam uma segunda linha de três, mas há casos de descida do segundo atacante para formar uma linha com quatro atletas, deixando apenas o centroavante mais avançado.
O time de Crespo também exerce marcação dupla em muitas jogadas. No caso, um jogador cerca na frente, e outro dobra ao lado ou atrás — este geralmente tenta bote surpresa. Os laterais têm características de saltar a marcação para pressionar, fazendo com que os volantes fiquem na cobertura.
Esquemas táticos utilizados na fase defensiva: 5-3-2 ou 5-4-1
Pontos positivos e negativos
Como pontos fortes, o São Paulo pode levar a melhor em jogadas trabalhadas utilizando a dinâmica do terceiro homem, que, muitas vezes, confundem adversários. Marcos Antônio, crucial na construção do jogo, necessita de uma marcação especial.
Por outro lado, o Fortaleza pode utilizar, principalmente, da velocidade dos seus pontas — Breno Lopes, Marinho ou Herrera, por exemplo — devido à característica do time paulista de saltar a marcação com os laterais. Caso o movimento não seja coordenado, esses jogadores deixam as costas livres sem cobertura, lacuna que pode ser usufruída pelo Leão do Pici.