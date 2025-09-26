Fortaleza enfrenta The Blessed na estreia do Cearense Feminino

O time feminino do Fortaleza se prepara para disputa simultânea do Campeonato Cearense e da Copa Maria Bonita. / Crédito: João Moura/O POVO

Em busca de sacramentar o ano do acesso à Série A1 com uma conquista, o Fortaleza estreia no Campeonato Cearense Feminino diante do The Blessed neste sábado, 27, às 10 horas, no CT Ribamar Bezerra. A principal motivação do grupo é voltar a levantar o troféu estadual. Campeão em 2010, 2020 e 2022, o Tricolor do Pici não alcança a conquista máxima há duas temporadas, período em que viu o maior rival, Ceará, erguer a taça de forma consecutiva nas duas últimas disputas.

O desejo de voltar a carregar o nome de campeãs vem acompanhado de uma trajetória recente marcada por ajustes. Desde as eliminações no Brasileirão A2 e na Copa do Brasil, as Leoas passaram por mudanças pontuais no elenco. Além de Mayara, quem também precisou entrar no departamento médico foi a zagueira Júlia, após ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA). Ambas não retornarão aos gramados nesta temporada. Outro baque para o grupo foi a saída da atacante Geicy, referência no setor ofensivo. Com essas baixas importantes, a alternativa encontrada pela comissão técnica foi recorrer à base. Algumas atletas que se destacavam no time Sub-20 foram promovidas ao elenco profissional, não apenas como reposição, mas também em preparação para o calendário apertado que se aproxima. Isso porque, já na semana seguinte, o Fortaleza terá que se dividir entre a sequência do Campeonato Cearense e a disputa da Copa Maria Bonita, em Pernambuco. Leia também: Cearense Feminino começa com alto clima de rivalidade entre Ceará e Fortaleza



Antes do embate, técnico Erandir fez questão de ressaltar a importância da competição estadual, e relembrou as lições do ano anterior. “Sabemos da responsabilidade que é jogar o Campeonato Cearense. No ano passado acabamos perdendo um único jogo e foi o suficiente para o título escapar, mas neste ano estamos focados neste objetivo”, frisou. Ao mesmo tempo, o treinador destacou a confiança depositada nas jovens que chegam para reforçar o grupo. “Subimos algumas meninas que estavam se destacando na base para compor o nosso elenco, também para suprir as perdas que tivemos por lesão, e tenho certeza que o grupo está pronto para as competições”, disse. A estreia entre Fortaleza e The Blessed terá transmissão ao vivo pela FCF TV, no YouTube.