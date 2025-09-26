Fortaleza enfrenta The Blessed na estreia do Cearense Feminino

Mirando retomada do título, Fortaleza enfrenta The Blessed na estreia do Cearense FemininoNo CT Ribamar Bezerra, equipes jogam neste sábado, 27, às 10 horas. Partida terá transmissão da FCF TV
Em busca de sacramentar o ano do acesso à Série A1 com uma conquista, o Fortaleza estreia no Campeonato Cearense Feminino diante do The Blessed neste sábado, 27, às 10 horas, no CT Ribamar Bezerra.
A principal motivação do grupo é voltar a levantar o troféu estadual. Campeão em 2010, 2020 e 2022, o Tricolor do Pici não alcança a conquista máxima há duas temporadas, período em que viu o maior rival, Ceará, erguer a taça de forma consecutiva nas duas últimas disputas.
Leia também: Fortaleza busca adiar rodadas do Cearense Feminino por conflito de data com Copa Maria Bonita
O desejo de voltar a carregar o nome de campeãs vem acompanhado de uma trajetória recente marcada por ajustes. Desde as eliminações no Brasileirão A2 e na Copa do Brasil, as Leoas passaram por mudanças pontuais no elenco. Além de Mayara, quem também precisou entrar no departamento médico foi a zagueira Júlia, após ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA). Ambas não retornarão aos gramados nesta temporada. Outro baque para o grupo foi a saída da atacante Geicy, referência no setor ofensivo.
Com essas baixas importantes, a alternativa encontrada pela comissão técnica foi recorrer à base. Algumas atletas que se destacavam no time Sub-20 foram promovidas ao elenco profissional, não apenas como reposição, mas também em preparação para o calendário apertado que se aproxima. Isso porque, já na semana seguinte, o Fortaleza terá que se dividir entre a sequência do Campeonato Cearense e a disputa da Copa Maria Bonita, em Pernambuco.
Leia também: Cearense Feminino começa com alto clima de rivalidade entre Ceará e Fortaleza
Antes do embate, técnico Erandir fez questão de ressaltar a importância da competição estadual, e relembrou as lições do ano anterior. “Sabemos da responsabilidade que é jogar o Campeonato Cearense. No ano passado acabamos perdendo um único jogo e foi o suficiente para o título escapar, mas neste ano estamos focados neste objetivo”, frisou.
Ao mesmo tempo, o treinador destacou a confiança depositada nas jovens que chegam para reforçar o grupo. “Subimos algumas meninas que estavam se destacando na base para compor o nosso elenco, também para suprir as perdas que tivemos por lesão, e tenho certeza que o grupo está pronto para as competições”, disse.
A estreia entre Fortaleza e The Blessed terá transmissão ao vivo pela FCF TV, no YouTube.
Confira jogos do Fortaleza Feminino:
- 27/09 - 10:00 - Fortaleza x The Blessed - CT Ribamar Bezerra
- 04/10 - 15:00 - Fortaleza x São Gonçalo - CT Ribamar Bezerra
- 04/10 - 19:30 - Sampaio Corrêa x Fortaleza - Arena Pernambuco
- 06/10 - 19:30 - Fortaleza x Confiança - Arena Pernambuco
- 08/10 - 15:00 - Ceará x Fortaleza - CT Franzé Morais
- 11/10 - 15:00 - The Blessed x Fortaleza - CT Ribamar Bezerra
- 18/10 - 15:00 - São Gonçalo x Fortaleza - CT Ribamar Bezerra
- 25/10 - 15:00 - Fortaleza x Ceará - CT Ribamar Bezerra