AO VIVO: Fortaleza visita o Sorriso pelo Brasileiro de Futsal; veja jogo com imagens

AO VIVO: Fortaleza visita o Sorriso pelo Brasileiro de Futsal; veja jogo com imagensPelo jogo de ida das oitavas de final do Brasileiro de Futsal, Sorriso-MT x Fortaleza duelam hoje, 25, com transmissão ao vivo; assista online e grátis ao jogo
Sorriso-MT e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira (25/9), às 21h15min (horário de Brasília), na Arena Sorriso, em Mato Grosso, em jogo válido pela ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis e com imagens logo abaixo, pelo canal no YouTube do Esportes O POVO.
Transmissão de Sorriso x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo do Brasileiro de Futsal hoje, 25
Assista no player acima ou direto do YouTube do Esportes O POVO
Confira escalações de Sorriso x Fortaleza:
Sorriso: Tiago, Pixote, Caio, Mateus e Gustavo. Téc: Márcio.
Fortaleza: Andson, Neto, Valdin, Dudu e Gugu. Téc: Guigo Verfe.
Brasileiro de Futsal é no Esportes O POVO:
O Esportes O POVO irá trasmitir aos jogos de todos os times cearenses ao vivo por meio na TV O POVO, canal 48.2; e no canal do Esportes O POVO no YouTube: youtube.com/@esportesop.