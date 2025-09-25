AO VIVO: Fortaleza visita o Sorriso pelo Brasileiro de Futsal; veja jogo com imagens

Pelo jogo de ida das oitavas de final do Brasileiro de Futsal, Sorriso-MT x Fortaleza duelam hoje, 25, com transmissão ao vivo; assista online e grátis ao jogo

Sorriso-MT e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira (25/9), às 21h15min (horário de Brasília), na Arena Sorriso, em Mato Grosso, em jogo válido pela ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis e com imagens logo abaixo, pelo canal no YouTube do Esportes O POVO.

Transmissão de Sorriso x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo do Brasileiro de Futsal hoje, 25

Assista no player acima ou direto do YouTube do Esportes O POVO

Confira escalações de Sorriso x Fortaleza:

Sorriso: Tiago, Pixote, Caio, Mateus e Gustavo. Téc: Márcio.