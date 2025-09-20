Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: Fortaleza visita o Palmeiras no Allianz Parque; siga a transmissão da Rádio O POVO CBN

Pelo Brasileirão Série A, Palmeiras x Fortaleza duelam hoje, 20, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Autor João Bosco Neto
Palmeiras e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado (20/9), às 21 horas (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

+ Escalação: como Palmeiras e Fortaleza vão a campo neste sábado, 20

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do SporTV (canal pago) e Premiere (serviço de pay-per-view).

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • SporTV: Canal por assinatura
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Fortaleza

Sábado, 20 de setembro (20/9), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Fortaleza

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

