Reforço do Fortaleza, Kayke comenta saída de Paiva e disputa por vaga de titular no ataque

Apresentação do atacante Kayke, do Fortaleza, no CT Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O atacante Kayke foi oficialmente apresentado pelo Fortaleza na tarde desta terça-feira, 16, no CT Alcides Santos. O jogador de 19 anos veio por empréstimo junto ao Botafogo, por pedido do ex-treinador Renato Paiva, e ainda não fez sua estreia com a camisa leonina. Kayke chegou ao Pici antes da pausa para a Data-Fifa, foi relacionado para o duelo contra o Internacional e dias depois, presenciou a saída do técnico que requisitou sua contratação. Perguntado sobre a demissão do técnico português, o atacante agradeceu a confiança posta nele e afirmou que troca de treinadores fazem parte do futebol.