Reforço do Fortaleza, Kayke comenta saída de Paiva e disputa por vaga de titular no ataque

O atacante Kayke foi oficialmente apresentado pelo Fortaleza na tarde desta terça-feira, 16, no CT Alcides Santos. O jogador de 19 anos veio por empréstimo junto ao Botafogo, por pedido do ex-treinador Renato Paiva, e ainda não fez sua estreia com a camisa leonina.
Kayke chegou ao Pici antes da pausa para a Data-Fifa, foi relacionado para o duelo contra o Internacional e dias depois, presenciou a saída do técnico que requisitou sua contratação. Perguntado sobre a demissão do técnico português, o atacante agradeceu a confiança posta nele e afirmou que troca de treinadores fazem parte do futebol.
"Nos meus últimos dias pelo Botafogo, eu desci para base porque no profissional tinham muitos centroavantes e logo em seguida o Renato Paiva me pediu aqui. Foi motivo de muita alegria porque trabalhei com ele, não cheguei a jogar com ele, mas trabalhei. Fiz bons treinos e ele solicitou minha contratação. Fiquei muito feliz porque eu sabia que eu tava no caminho certo e estou muito feliz aqui. Sei que quando Deus se preparar, eu vou estrear e vou fazer bons jogos", disse.
"No futebol acontecem muitas coisas, o Fortaleza não tava tendo muito resultado com ele, decidiu trocar e está tudo bem. O Palermo chegou e o time já conseguiu a primeira vitória. A vida é assim mesmo", complementou.
"Batalha" pela camisa nove
Outro tópico abordado durante a coletiva foi a alta competitividade na posição de centroavante. Além do jovem jogador, o Leão conta com outros três nomes para a posição. Após a reintegração de Deyverson no elenco, Kayke se tornou a quarta opção no comando de ataque.
O atleta vê com bons olhos não só a competitividade pela posição, como também a oportunidade de trabalhar com nomes mais experientes e citou Igor Jesus como exemplo durante o período de Botafogo.
"Já trabalhei com grandes jogadores também, onde evoluí bastante, Igor Jesus, vários jogadores gigantes e aqui também estou aprendendo bastante, porque no Fortaleza tem muitos jogadores experientes. Vou aprender e também tenho grande chance de brigar por uma vaga para entrar ou talvez até começar jogando algum jogo. Depende só de mim", afirma.
"É o treinador quem escala, é o treinador quem bota o time para jogar. Acho que se continuar treinando bem, vou ter oportunidades e vou superar concorrência. Tem e sempre vai ter disputa entre os centroavantes, mas é uma disputa sadia que eleva muito o nível do treino e também do jogo. Ainda será um grande ano ainda para o Fortaleza", prossegue.
