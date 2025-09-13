Escalação: como Fortaleza e Vitória vão a campo pela Série A do Brasileirão

Escalação: como Fortaleza e Vitória vão a campo pela Série A do BrasileirãoTimes se enfrentam hoje, 13, às 16 horas, na Arena Castelão (CE), em partida da 23ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Fortaleza e Vitória se enfrentam hoje, sábado, 13 de setembro (13/9), em jogo da 23ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Fortaleza
4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus e Lucca Prior; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Martín Palermo.
Vitória
4-3-3: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Aitor; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas.