Fortaleza aguarda visto para regularizar Palermo no BID da CBF visando estreia contra o Vitória

Em busca de promover a estreia do técnico Palermo já contra o Vitória, neste sábado, 13, o Fortaleza vem trabalhando nos bastidores para regularizar o comandante argentino até esta sexta-feira, 12. Atualmente, o clube aguarda a emissão dos vistos de trabalho e residência para poder finalizar o processo de regularização junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o treinador se mostrou disposto durante todo o período e atendeu as demandas para que a situação se resolva dentro do prazo. A comissão técnica do profissional também seguiu a mesma postura.