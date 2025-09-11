Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza aguarda visto para regularizar Palermo no BID da CBF visando estreia contra o Vitória

Conforme apurou o Esportes O POVO, o treinador se mostrou disposto durante todo o período e atendeu as demandas para que a situação se resolva no prazo
Em busca de promover a estreia do técnico Palermo já contra o Vitória, neste sábado, 13, o Fortaleza vem trabalhando nos bastidores para regularizar o comandante argentino até esta sexta-feira, 12. Atualmente, o clube aguarda a emissão dos vistos de trabalho e residência para poder finalizar o processo de regularização junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o treinador se mostrou disposto durante todo o período e atendeu as demandas para que a situação se resolva dentro do prazo. A comissão técnica do profissional também seguiu a mesma postura.

Ainda de acordo com apuração, a liberação dos vistos deve ocorrer ainda nesta quinta-feira, 11. Júlio Manso, supervisor de futebol do clube, é o responsável direto pela demanda.

