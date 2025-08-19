Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Vélez e Fortaleza vão a campo pela Libertadores

Equipes se enfrentam hoje, 19, às 19 horas, no Estádio José Amalfitani (ARG), em partida de volta válida pelas oitavas de final da Libertadores. Veja escalação confirmada das equipes
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Vélez e Fortaleza se enfrentam hoje, terça-feira, 19 de agosto (19/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2025. A partida será disputada no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina, às 19 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Vélez Sarsfield

4-3-3: Marchiori; Gordon, Quiros, Magallán e Gómez; Galvan, Baeza e Aliendro; Carrizo, Braian Romero e Machuca. Téc: Guillermo Schelotto

Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva

