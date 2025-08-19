Escalação: como Vélez e Fortaleza vão a campo pela Libertadores

Escalação: como Vélez e Fortaleza vão a campo pela LibertadoresEquipes se enfrentam hoje, 19, às 19 horas, no Estádio José Amalfitani (ARG), em partida de volta válida pelas oitavas de final da Libertadores. Veja escalação confirmada das equipes
Vélez e Fortaleza se enfrentam hoje, terça-feira, 19 de agosto (19/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2025. A partida será disputada no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina, às 19 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Vélez Sarsfield
4-3-3: Marchiori; Gordon, Quiros, Magallán e Gómez; Galvan, Baeza e Aliendro; Carrizo, Braian Romero e Machuca. Téc: Guillermo Schelotto
Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva