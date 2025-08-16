Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Fluminense e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam hoje, 16, às 16 horas, no Maracanã (RJ), em partida válida pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Fluminense e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 16 de agosto (16/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Davi Duarte e Renê; Facundo Bernal, Martinelli e PH Ganso; Serna, Keno e Cano. Técnico: Renato Gaúcho

Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Rossetto e Kervin; Herrera, Yago Pikachu e Lucero. Téc: Renato Paiva

