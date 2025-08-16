Escalação: como Fluminense e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam hoje, 16, às 16 horas, no Maracanã (RJ), em partida válida pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes

Fluminense e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 16 de agosto (16/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Fluminense